রাজধানীতে পলিথিনে করে দুই নবজাতককে ফেলতে গিয়ে যুবক আটক

রাজধানীর মিরপুরে ক্লিনিক থেকে পলিথিন মুড়িয়ে দুই নবজাতককে ফেলে দিতে গিয়ে আটক হয়েছে এক যুবক।

শনিবার (২৫ এপ্রিল) দুপুরে মিরপুরের বুশরা ক্লিনিক থেকে দুই নবজাতকের লাশ নিয়ে বের হওয়ার হয়ে ফেলে দেওয়ার সময় তাকে আটক করা হয়।

পুলিশ ও স্থানীয় লোকজন জানায়, শনিবার দুপুরে বুশরা ক্লিনিক থেকে দুই নবজাতকের লাশ নিয়ে বের হয় ওই যুবক। রক্তাক্ত পলিথিন হাতে থাকায় যুবকের গতিবিধি নিয়ে সন্দেহ করে এলাকাবাসী। পরে ৯৯৯ এ ফোন দিলে মিরপুর মডেল থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে রমজানকে আটক করে।

জিজ্ঞাসাবাদে রমজান বলেন, ‘বুশরা ক্লিনিকের ম্যানেজার মামুন আমাকে পলিথিনে করে দুই নবজাতককে ফেলে দিতে বলেন। এ জন্য আমাকে তিনি ৩০০ টাকা দেন। পলিথিনে করে নবজাতকদের ফেলে দিতে গেলে লোকজন আমাকে ধরে ফেলে।’

মিরপুর মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোস্তাকিজুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, ‘এ ঘটনায় থানায় মামলা হয়েছে। আটক যুবক মো. রমজান ৩০০ টাকার লোভে এ কাজ করেছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে এ ঘটনার সঙ্গে ওই ক্লিনিকের কেউ জড়িত।’