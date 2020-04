লক্ষ্মীপুরে মন্দিরে প্রতিমা ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিবেদক :

লক্ষ্মীপুর পৌর শহরে দুইটি মন্দিরের প্রতিমা ভাঙচুর করেছে দূর্বত্তরা, এসময় মন্দিরে অগ্নিসংযোগের চেষ্টা করা হয়। রোববার (২৬ এপ্রিল) ভোররাতে শহরের শাঁখারীপাড়া এলাকার শ্রী শ্রী রক্ষা কালী মন্দিরে এ ঘটনা ঘটে।

মন্দির কমিটি সদস্য সমীর সাহা জানান, রাতে দূর্বত্তরা মন্দিরের গ্রীল কেটে ঢুকে কালী মন্দির ও শীতলা মন্দিরের দুইটি প্রতিমা ভাংচুর করে ও অগ্নিসংযোগের চেষ্টা করে। সকালে স্থানীয়রা মন্দিরে গিয়ে বিষয়টি দেখতে পান।

সদর থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আজিজুর রহমান জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। সেখান থেকে তারা ফেরার পর বিস্তারিত জেনে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।