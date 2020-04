সমীক্ষা; নারীদেহের সবথেকে স্পর্শকারত অংশ কোনটি!

অনেকেই শিরোনাম পড়ে ভাবতে পারেন, এ আবার এমন কি কঠিন? যৌনাঙ্গই হবে নিশ্চয়। তাহলে আপনাকে হতাশ হতে হবে। আজ্ঞে না। নারীদেহের সবচেয়ে স্পর্শকারত অংশ মোটেও তাঁর যৌনাঙ্গ নয়। বরং তাঁর মুখ। হ্যাঁ। সাম্প্রতিক এক সমীক্ষা এই কথাই বলছে। সমীক্ষা বলছে, মুখের চামড়ার পরিবর্তন নিয়ে মহিলারা যতটা চিন্তিত থাকনে, তা আর কোনও কিছু নিয়ে থাকেন না। গোটা শরীরের চেয়েও তাঁর সবচেয়ে বেশি নজর থাকে মুখের দিকে।

ফিমেল ফার্স্ট ডট কো ডট ইউকে-র সমীক্ষা এও বলছে, প্রতি তিনজনের মধ্যে একজন মহিলা মুখ নিয়ে খুঁতখুঁতে হন। তারা মনে করেন, বয়সের আগেই বুড়িয়ে যাচ্ছেন। মুখের পর শরীরের যে যে অংশ নিয়ে তারা সবথেকে সংবেদনশীল, তা হল হাত ও ঘাড়। কারণ, দেহের এই অংশগুলিতেই বয়সের ছাপ পড়ে।