সানি লিওনকেও ছাড়িয়ে গেলেন ১৮ বছরের এই অভিনেত্রী! এক ছবিতে উত্তাল বলিউড

সবে মাত্র বলিউডে নাম লেখালেন এখনি এত আলোচনা। তাও আবার সানি লিওনের মতো জনপ্রিয় তারকাকে ফেললেন পেছনে। আর এই অভিনেত্রীকে নিয়ে পুরো বলিউডে এখন শোরগোল।

নাম জান্নাত জুবায়ের রহমানি; ২০০১ সালে জন্ম নেওয়া এই অভিনেত্রীর ক্যারিয়ার শুরু টিভি নাটক দিয়ে। ২০০৯ সালে তিনি কালারস টিভিতে ফুলভা নাটক দিয়ে সবার মন কাড়েন।

এরপর আর পিছু থাকাতে হয়নি জান্নাতকে। ক্রমেই বাড়তে থাকে জনপ্রিয়তা। নাম লেখান বড় পর্দায়। এরিমধ্যে অভিনয় করেছেন লাভ কা দ্য এন্ড, তেজ রাফতারসহ বেশ কয়েকটি সিনেমায়।

সেই অভিনেত্রীরই একটা ছবি ভেসে বেড়াচ্ছে নেট দুনিয়ায়। যা কিনা এক মুহূর্তেই দেড় মিলিয়নের বেশি মানুষ দেখেছে। রীতিমত চমকে উঠার মতো খবর।

এমনকি সানি লিওনের ছবিও এতটা দর্শকনন্দিত হয় না, যতটা না এই জান্নাতের হলো। সেজন্যই বোধ হয় এত আলোচনা।