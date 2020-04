সেক্স সম্পর্কিত কিছু অজানা তথ্য ?

# যৌন মিলন এক ধরনের ভাল ব্যায়াম। এক ঘন্টায় প্রায় ৩৬০ ক্যালরি বার্ন হয়।

# একজন প্রাক্তন পর্ণ তারকা মাত্র ২২ বছর বয়সে ১০ ঘন্টা সময়ে ৭০ জন মানুষের সাথে প্রায় ২৫১ বার যৌন মিলনে লিপ্ত হয়ে রেকর্ড ভেঙে দেয়।

# যারা অতিরিক্ত কাজের চাপ, চিন্তা এবং হতাশায় ভোগে তাদের মাঝে সেক্স আসক্তি বেশি হয়।

# গড়ে একজন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষ প্রতি সাত সেকেন্ডে একবার সেক্সের কথা চিন্তা করেন।

# এক চা চামচ বীর্যতে – ৩০০ মিলিয়ন শুক্রাণু, জিঙ্ক এবং ক্যালসিয়াম, দাঁতের ক্ষয় রোধ করে এবং সাত ক্যালরি থাকে।

# বীর্যপাতের বেগ ২৮ মাইল পার ঘন্টা প্রায়।

# পুরুষের অরগ্যাসম প্রায় ৬ সেকেন্ড পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে।

# ৩২ বছর বয়সে মহিলাদের ক্লিটোরিস বয়ঃসন্ধি থেকে প্রায় চার গুণ বেড়ে যায়।

# যখন মহিলারা উত্তেজিত হন তখন তাদের স্তন প্রায় ২৫% প্রশস্ত হতে পারে।

# মহিলাদেরও স্বপ্নদোষ হতে পারে।

# মহিলাদের অরগ্যাসম প্রায় ২০ সেকেন্ড পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে