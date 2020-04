কচুয়ায় ছাত্রলীগ নেতা বোরউদ্দিন বিপ্লবের উদ্যোগে স্বেচ্ছায় কৃষকের পাকা ধান কেটে দিচ্ছে ছাত্রলীগ

মো: মাসুদ রানা,কচুয়া প্রতিনিধি \

করোনাভাইরাসের কারণে ধান কাটতে না পারা চাঁদপুরের কচুয়ায় কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়েছে কচুয়া উপজেলা ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। করোনা পরিস্থিতিতে ধান কাটার শ্রমিক না পাওয়ায় বর্তমানে ছাত্রলীগের স্থানীয় নেতাকর্মীরাই কৃষকদের ভরসা। কৃষকের ধান কাটা, বাড়ি নেয়া ও মাড়াই সবই করছেন ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা।

রবিবার সকালে উপজেলার কাদলা ইউনিয়নের নিশ্চিন্তপুর গ্রামে কৃষক ইউছুফ প্রধানের ৩৩ শতাংশ জমির রোজার দিনেও বোরো ধান কেটে বাড়ি পৌঁছে দেন নেতাকর্মীরা। কচুয়া উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক বোরহান উদ্দিন বিপ্লবে নেতৃত্বে ২৫ জন নেতাকর্মী স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে এ কাজ করেন। এসময় উপজেলা যুবলীগের সাধারন সম্পাদক শাহজালাল প্রধান জালাল ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের সাথে কৃষকের ধান কাটায় অংশ গ্রহন করেন। দেশের এই সংকটময় মুহূর্তে কৃষকদের পাশে দাঁড়াতে পেরে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা যেমন খুশি, তেমনি ধান কেটে দেয়ায় খুশি কৃষকরাও।

তাই পাকা ধান নিয়ে ঘরে তুলতে সংকটময় এই মুহূর্তে বিনা পারিশ্রমিকে স্বেচ্ছাশ্রমে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা ধান কেটে বাড়ি নিয়ে তা মাড়াই করে দিচ্ছে। এসময় উপজেলা ছাত্রলীগের আহŸায়ক সালাউদ্দিন সরকার,যুগ্ন আহŸায়ক শুভ জীৎ দাস,রোকনুজ্জামান,সদস্য মনির হোসেন,বাংলা কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মাহবুব আলম,উপজেলা যুবলীগ নেতা বাধন,ইউনিয়ন ছাত্রলীগ নেতা রাসেল প্রধান,আহমেদ কাউছার,বিতারা ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি সোহাগ সরকার সহ অন্যান্য নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

ছবি: কচুয়ার নিশ্চিন্তপুর গ্রামে ছাত্রলীগ নেতা বোরহান উদ্দিন বিপ্লবের উদ্যোগে কৃষকের ধান কেটে দিচ্ছেন ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা।