করোনাঃ ব্যবসায়ীর মৃত দেহ সিঁড়িতে পড়ে ছিলো!!

নারায়ণগঞ্জ শহরের গলাচিপা এলাকায় করোনাভাইরাসের উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন খোকন সাহা নামের এক ব্যবসায়ী। ২৬ এপ্রিল, রবিবার দুপুরে গলাচিপা চেয়ারমানবাড়ি এলাকায় নিজের বাড়ির সিড়িতেই তিনি মারা যান। নিহত ব্যবসায়ী কালীরবাজারের একটি অভিজাত কনফেকশনারীর সত্বাধিকারী।

জানা যায়, নিহত ব্যবসায়ীর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তার পরিবার তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য আত্বীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের স্মরণাপন্ন হলেও কারো সাহায্য পায়নি। তার স্ত্রী ও মেয়েরা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হলে বাড়ির সিঁড়িতেই তিনি শেষ নিঃশেষ ত্যাগ করেন। মারা যাওয়ার পরেও দীর্ঘক্ষণ মরেদহ সিড়িতেই পড়েছিল। পরবর্তীতে কাউন্সিলর মাকসুদুল আলম খন্দকার খোরশেদের সাথে যোগাযোগ করলে তিনি মরদেহ সংগ্রহ করেন।

কাউন্সিলর মাকসুদুল আলম জানান, একজন করোনা পজেটিভ ব্যক্তির মরদেহ দাফন করার সময় খোকন সাহার মৃত্যুর সংবাদ আসে। বিষয়টি স্বজন-প্রতিবেশীরা জানলেও তার মরদেহের কাছে কেউ আসেনি। ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখি তিন ও চার তলা মাঝামাঝি সিঁড়িতে তিনি পড়ে আছেন। এরপর তার সৎকার করা হয়। খোকন সাহার মুখাগ্নি করার মত কেউ না থাকায় আমি নিজেই তার মুখাগ্নি ও সৎকার করি।