গার্মেন্ট শ্রমিকদের বিক্ষোভ মহাসড়ক অবরোধে উত্তাল গাজীপুর

গাজীপুর মহানগরের ভোগড়াবাইপাছ এলাকায় ৫টি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা বকেয়া বেতনের দাবিতে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে।

সোমবার (২৭ এপ্রিল) সকাল থেকে শুরু হওয়া এ বিক্ষোভের কারণে জরুরি পণ্যবাহী গাড়ি আটকা পড়ে যানজটের সৃষ্টি হয়।

এ সময় শ্রমিকরা পুলিশের দিকে ইটপাটকেল ছুঁড়ে ও ২টি মোটর সাইলে আগুন ধরিয়ে দেয়। পরে শিল্প-পুলিশ গাজীপুর-২’র শতাধিক পুলিশ সদস্য বুলেটপ্রুফ গাড়ি নিয়ে এসে শ্রমিকদের সরিয়ে দেয়।

আন্দোলনরত শ্রমিকরা জানায়, মহামারী করোনা আতঙ্ক নিয়ে তারা কেন কাজ করবে! যেখানে সবকিছু বন্ধ তাদেরও তো মৃত্যুর ভয় আছে। তারপরেও নেই বেতন।

পূর্বপশ্চিমবিডি