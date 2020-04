ঘরে থাকা গরীব ও দুস্থ্য পরিবারের পাশে বুরো বাংলাদেশ

শেখ সাইফুল ইসলাম কবির.সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার,বাগেরহাট:বৈশ্বিক মহামারী করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে সংকটাপন্ন কর্মহীন ঘরে থাকা গরীব ও দুস্থ্য পরিবারের মাঝে বাগেরহাটের সদরকচুয়ায় করোনায় গৃহবন্দী কর্মহীন ২২২টি অসহায় গরীব মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরন করেন বুরো বাংলাদেশ । রোববার (২৬ এপ্রিল)বিকালে বাগেরহাট সদরে কচুয়া উপজেলার গ্রামের ২২২টি কর্মহীন গরীব ও দুস্থ্য পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন কচুয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সুজিত দেবনাথ, চেয়ারম্যান কচুয়া ইউনিয়ন শিকদার হদিউজামান, চেয়ারম্যান রাঢ়ীপাড়া ইউনিয়ন তাছলিমা বেগম, চেয়ারম্যান মঘিয়া ইউনিয়ন পংকজ অধিকার, চেয়ারম্যান ধোপাখালী ইউনিয়ন মকবুল হোসেন ও বুরো বাংলাদেশের বাগেরহাট জেলার এএম প্রভাশ কুমার কুন্ডু, বাগেরহাট শাখার বিএম মাসুদ রেজা, চিতলমারি শাখার বিএম তুহিন মিয়া, কচুয়া শাখার বিএ হরিদাস মন্ডল ।মহামরি করোনায় কর্মহীন খাদ্য সামগ্রী বিতরন কালে বুরো বাংলাদেশ এর চেয়ারম্যান সাহেবের নিদের্শে ছবি না তুলে খাদ্য সামগ্রী বিতরন করেন। এসময় সংক্ষিপ্ত এক ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের বলেন, করোনা সংক্রামন থেকে এড়াতে মানুষ গৃহবন্দি হয়ে পড়ায় তারা কর্মহীন হয়ে পড়েছে। আসুন আমাদের যার যতটুকু সাধ্য আছে;তাই নিয়ে এসব মানুষের পাশে দাড়াই।

জানিনা এই মহামারীতে কে কতটুকু সময় আছি। বাচব কি বাঁচব না, তা জানেন একমাত্র আল্লাহ্। তবুও সাধ্যের মধ্যে তাদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী দিয়েছি। বু্রো বাংলাদেশএর সকলের জন্য দোয়া করবেন### ##