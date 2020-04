টাঙ্গাইলে ত্রাণের দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ

টাঙ্গাইলের ঘাটাইলে ত্রা‌ণের দাবিতে আঞ্চ‌লিক মহাসড়‌ক অ‌বরোধ করেছে স্থানীয়রা। সোমবার (২৭ এ‌প্রিল) টাঙ্গাইল-ময়মন‌সিংহ সড়কের উপজেলার পোড়াবা‌ড়ি এলাকায় ঘন্টাব‌্যাপী সড়ক অবরোধ করে বি‌ক্ষোভ করে তারা। এতে আশপা‌শের ৭/৮ গ্রামের লোকজন অংশগ্রহণ করে।

সড়ক অবরোধকারীরা জানান, করোনাভাইরাসের কারণে অসহায় হয়ে পড়ে‌ছি। এতে এখন পর্যন্ত সরকা‌রি বা বেসরকা‌রি কোন ত্রাণ সহায়তা পায়‌নি। প‌রিবারের সদস‌্যদের নিয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছি।

পরে উপ‌জেলা প‌রিষদ চেয়ারম‌্যান শ‌হিদুল ইসলাম লেবু, উপ‌জেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অঞ্জন কুমার সরকারসহ পু‌লি‌শ সদস‌্যরা ঘটনাস্থলে উপ‌স্থিত হয়ে তাদের আশ্বা‌স দিলে অবরোধ তুলে নেয় বিক্ষোভকারীরা।