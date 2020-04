ডায়েট নয় রোজা রেখে ওজন কমানোর সহজ উপায়

কারণ রোজা রাখার ফলে শরীরে জমা অতিরিক্ত চর্বি সহজেই গলে যায়। এতে শরীরে শক্তি বৃদ্ধি পাবে। এছাড়াও অনেকক্ষণ না খেয়ে থাকার ফলে আমাদের দেহের হজম প্রক্রিয়া বিশ্রাম পায়। যার ফলে পাচনতন্ত্র সহজেই খাবার হজম করতে পারে। এতে আমাদের দেহে অতিরিক্ত খাবার জমে থাকেনা।

সংযমের এ মাস শারীরের পাশাপাশি মানসিক ও আত্মিক ইতিবাচক পরিবর্তন আনে। এসময় ওজন কমানো কিন্তু খুবই সহজ। কিছু দিক নির্দেশনা মেনে আপনি খুব সহজেই ওজন কমাতে পারবেন। জেনে নিন সেগুলো-

> ইফতারি ও সেহেরিতে প্রচুর পানি পান করুন। এর মাঝামাঝি সময়টাতে অন্তত তিন থেকে চার লিটার পানি পান করার চেষ্টা করুন।

> চিনি জাতীয় খাবার পরিহার করুন। চিনি দেয়া শরবত খাবেন না। তার পরিবর্তে ডাবের পানি, ফলের রস বা লেবু পানি খেতে পারেন।

> ইফতারি ও সেহেরিতে ভারি ও ভাজাপোড়া খাবার এড়িয়ে চলুন। এসময় আপনি দই- চিড়া, ওটস বা রুটি খেতে পারেন।

> ক্যাফেনযুক্ত চা কফি এসময় না খাওয়াই ভালো। তার বদলে আপনি হালকা গরম পানিতে লেবু ও মধু মিশিয়ে খেতে পারেন।

> সেহেরি বর্জন করবেন না। কারণ নিজেকে সারাদিন কর্মক্ষম রাখতে ,শক্তি যোগাতে এবং সুস্থ থাকতে সেহেরি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আবার সেহেরি না খেলে সারাদিন ক্ষুধা লাগতে পারে। এতে বেশি ক্ষুধা লাগার কারণে ইফতারিতে বেশি খেয়ে ফেলতে পারেন। যা আপনার ওজন বাড়িয়ে দিতে পারে।

> সেহরি ও ইফতারে খুব বেশি ঝাল ও মসলাযুক্ত খাবার খাওয়া এড়িয়ে চলুন। এর বদলে প্রচুর পরিমাণ সবজি ও ফল খান। পাশাপাশি প্রোটিনের চাহিদা পূরণে পাতলা মাংস খান। গরুর মাংস এড়িয়ে চলুন।

> এছাড়া উচ্চ পরিমাণ আঁশ, প্রোটিন ও স্বাস্থ্যকর চর্বিযুক্ত খাবার খান। বিশেষ করে ইফতারের সময় এই খাবারগুলো অবশ্যই খাবেন। কেননা এটাই দিনের শেষ খাবার। এতে ক্যালোরি পুড়তে সহজ হয়।

> ইফতারের পর ৩০ মিনিট হালকা ব্যায়াম করুন। হাঁটাহাঁটি, সিট-আপস, স্কুয়াটস ইত্যাদি করতে পারেন। রোজা রাখার পাশাপাশি ব্যায়াম করলে ওজন কমাতে সাহায্য করবে।

> দিনের কিছু সময় বিশ্রাম নিতে পারেন। তবে সারাদিন ঘুমিয়ে কাটাবেন না। এতে একদিকে যেমন শরীরে অলসতা দেখা দিবে। অন্যদিকে ওজন বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে।