দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় মৃত্যু ৭, শনাক্ত ৪৯৭

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে আরও ৭ জন প্রাণ হারিয়েছেন। নিয়ে মোট ১৫২ জন প্রাণ হারালেন। এ সময় ৪৯৭ জন করোনাভাইরাসে সংক্রমিত রোগী শনাক্ত হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট শনাক্তের সংখ্যা দাঁড়াল ৫ হাজার ৯১৩ জন।

সোমবার (২৭ এপ্রিল) দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের করোনাভাইরাস সংক্রান্ত নিয়মিত হেলথ বুলেটিনে এ তথ্য জানানো হয়। অনলাইনে বুলেটিন উপস্থাপন করেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা।

তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় (রোববার সকাল ৮টা থেকে সোমবার সকাল ৮টা পর্যন্ত) মোট ৩ হাজার ৮১২টি নমুনা পরীক্ষা করে ৪৯৭ জনের দেহে করোনাভাইরাস বা কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ পাওয়া গেছে। এতে দেশে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো ৫ হাজার ৯১৩ জনে।

ডা. নাসিমা আরও জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত আরও ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে দেশে এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৫২ জনে। নতুন মারা যাওয়া ছয়জন পুরুষ ও একজন নারী। তাদের মধ্যে পাঁচজন ঢাকার ও দুইজন অন্য জেলার।

তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ৯ জন , ফলে আক্রান্তদের মধ্যে মোট সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ১৩১ জন।

দেশে নভেল করোনাভাইরাসে (কভিড-১৯) সংক্রমিত প্রথম রোগী শনাক্ত হয় গত ৮ মার্চ। ১৮ মার্চ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রথম একজনের মৃত্যু হয়।