প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে মুচি দান করলেন ২০ হাজার টাকা

করোনা মহামারিতে কর্মহীন হয়ে পড়া অসহায় মানুষের সাহায্যে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে এবার ২০ হাজার টাকা দান করলেন রংপুরের মিঠাপুকুর উপজেলার মুচি মিলন রবিদাস।

সোমবার (২৭ এপ্রিল) তিনি দীর্ঘদিনের জমানো ২০ হাজার টাকা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মামুন ভুঁইয়ার কাছে হস্তান্তর করেন।

মিলন রবিদাস উপজেলা পরিষদ তোরণ চত্ত্বরে অবস্থিত উপজেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ের সামনের ফুটপাতে জুতা মেরামত ও পালিশের কাজ করেন। তিনি উপজেলার লতিবপুর ইউনিয়নের মির্জাপুর গ্রামের মৃত মতিলাল রবিদাসের ছেলে।

প্রধানমন্ত্রীর তহবিলে দান করা প্রসঙ্গে মিলন রবিদাস বলেন, মিলন বলেন, বিপদে-আপদে কাজ লাগবে বলে গত ৫ বছর ধরে প্রতিদিন ১০/২০ টাকা করে বাড়িতে জমা করতাম। দেশের মানুষের বিপদ দেখে তাদের সাহায্যে প্রধানমন্ত্রীর তহবিলে টাকাটা দিলাম।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মামুন ভূইয়া বলেন, অনেক ধনীও যখন অন্যের সম্পদ লুট করতে চায়-তখন মিলন রবিদাসের মতো একজন অসহায় মানুষ প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে টাকা দিয়ে নজির সৃষ্টি করলেন।