মানবিক সহায়তায় যুবলীগ নেতা সোহেল

আলিফ হোসেন,তানোর

রাজশাহী-১ আসনের আওয়ামী লীগ দলীয় সাংসদ ও সাবেক শিল্প প্রতিমন্ত্রী আলহাজ্ব ওমর ফারুক চৌধুরীর আহবানে সাড়া দিয়ে এবং তার পক্ষ থেকে খাদ্য সহায়তা নিয়ে

নিম্ন আয়ের কর্মহীন মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে আলোচনায় উঠে এসেছেন যুবলীগ নেতা বেলাল উদ্দিন সোহেল। আগামী ই্উপি নির্বাচনে তিনি চেয়ারম্যান পদে

আওয়ামী লীগের মনোনয়ন প্রত্যাশী হিসেবে ইতমধ্য আলোচনায় উঠে এসেছেন, সাধারন মানুষের মধ্যে তার ব্যাপক জনপ্রিয়তাও সৃস্টি হয়েছে।

জানা গেছে, রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার দেওপাড়া ইউনিযন যুবলীগ নেতা ও তরুণ নেতৃত্ব বেলাল উদ্দিন সোহেল স্থানীয় সাংসদের পক্ষ থেকে তার ব্যক্তিগত তহবিল হতে খাদ্য সহায়তা নিয়ে কর্মহীন মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। এদিকে সোহেলের সহায়তা পেয়ে করোনা দুর্যোগে বিপর্যস্ত এসব কর্মহীন মানুষের মলিন মুখে হাসি ফুটে উঠেছে।