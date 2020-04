মারা গেলেন ‘টম এন্ড জেরি’র পরিচালক

অস্কারজয়ী ইলাস্ট্রেটর ও লিজেন্ডারি কার্টুন চরিত্র ‘টম অ্যান্ড জেরি’র অন্যতম পরিচালক জিন ডেইচ মারা গেছেন। গত ১৬ এপ্রিল ৯৫ বছর বয়সে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

তার মৃত্যুর খবরটি গতকাল (১৮ এপ্রিল) টুইটারে জানিয়েছেন প্রকাশক পেট্র হিমেল। জিন ‘পপাই দ্য সেইলর’ নামের কার্টুন সিরিজেরও পরিচালক ছিলেন।

অন্যদিকে ‘টম অ্যান্ড জেরি’ সিরিজটিতে আটজন পরিচালক কাজ করেছেন। ১৯৬১-৬২ মৌসুমে জিন এতে যুক্ত ছিলেন। তার মৃত্যুর আগে বাকি সাত পরিচালকও মারা গেছেন।

কর্মজীবনের প্রথম ভাগে জিন নর্থ আমেরিকান এভিয়েশনে নকশাকার হিসেবে কাজ করতেন।

পাইলট হিসেবেও ট্রেনিংপ্রাপ্ত ছিলেন তিনি। মেডিক্যাল পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে ১৯৪৪ সালে এ কাজে তাকে ইস্তফা দিতে হয়। এরপর তিনি যুক্ত হয়ে যান শিল্প দুনিয়ায়।

‘‘সিডনি’স ফ্যামিলি ট্রি’’ চলচ্চিত্রের জন্য ১৯৫৮ সালে অস্কারের জন্য মনোনীত হন।

১৯৬০ সালে জিনের সিনেমা ‘মানরো’ সেরা অ্যানিমেটেড শর্ট ফিল্ম ক্যাটাগরিতে অস্কার জিতে নেয়। ১৯৬৪ সালে একই ক্যাটাগরিতে ‘নাডনিক’ ও ‘হাউ টু অ্যাভয়েড ফ্রেন্ডশিপ’ ছবির জন্য অস্কারে মনোনয়ন পেয়েছিলেন তিনি।

কর্মজীবনে এই অ্যানিমেটর টেরিটুনস, আন্ডার ২০ সেঞ্চুরি ফক্সের শিল্প নির্দেশক হিসেবে কাজ করেছেন। এ সময়টাতে তিনি তৈরি করেন সিডনি এলিফ্যান্ট, গ্যাস্টন লে ক্রাইওন, ক্লিন্ট ক্লোবার এবং টেরেবল থম্পসনের মতো চরিত্র।

সূত্র: ইউনিল্যাড