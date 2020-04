রাত বিরাতে বাসায় এসব করে বেড়াচ্ছেন এই অভিনেত্রী, ভিডিও ভাইরাল

করোনা ভাইরাসের দাপটে সারা বিশ্ব এক্কেবারে নাজেহাল বা কাহিল হয়ে গিয়েছে। করোনা ভাইরাসের ওষুধপত্র বা প্রতিষেধক এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে ঘরে থাকলেই সবাই ভাল থাকবে। এতটাই সংক্রমণ ছড়াচ্ছে যে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ঘরে থাকাটাই সব থেকে ভাল।

এতেই একমাত্র বাঁচতে পারেন প্রিয়জনেরা বাঁচতে পারে দেশও। বিশ্বজুড়ে বিনোদন থেকে খেলাধুলার, রাজনীতি থেকে সমাজনীতির সমস্ত কর্মকাণ্ড আপাতত বন্ধ আছে।

অলিম্পিক পর্যন্ত পিছিয়ে গিয়েছে। আগামী বছরে অলিম্পিকের আসর বসার কথা। পিছিয়ে গেল আইপিএল অনির্দিষ্ট কালের জন্য। সমস্ত তারকারাই এখন বসে আছেন।

বাড়িতে সময় কাটাচ্ছেন পরিবারের লোকদের সঙ্গে। সে ক্রীড়া জগতের সেলিব্রিটিরাই হোক বা বিনোদন জগতের মানুষেরা। নিজের বাড়ির কাজ নিজেরাই করছেন। নিজেদের মধ্যে প্রেমটাকেও একবার ঝালিয়ে নিচ্ছেন অনেকেই।

এমন এক প্রেমের ছবি লক্ষ্য করা গিয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। যেখানে স্ত্রী শুভশ্রী লকডাউনে চুমু খাচ্ছেন পরিচালক স্বামী রাজ চক্রবর্তীকে। যার ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে।