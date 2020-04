রোজায় বেশি বেশি আল্লাহর কাছে ইবাদত করুনঃ মোদি

করোনাভাইরাস থেকে মুক্তিলাভের জন্য মুসলিম সম্প্রদায়কে রোজায় বেশি বেশি করে ইবাদত করার আহ্বান জানিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

রোববার (২৬ এপ্রিল) বেতারে সম্প্রচারিত ‘মন কি বাত’ অনুষ্ঠানে মোদি এ আহ্বান জানান। প্রতিমাসের শেষ রোববার এই অনুষ্ঠানের জাতির উদ্দেশে কথা বলে থাকেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী।

মোদির পুরো বক্তৃতায় সবচেয়ে বেশি আসে করোনাভাইরাসের কথা। আসে মুসলিমদের রোজা পালনের কথাও।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে ভারতের লড়াই ভারতের জনগণই নিয়ন্ত্রণ করছেন। গ্রাম হোক বা শহর, সর্বত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি মানুষ এই মহামারির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে শামিল হয়েছেন। এই লড়াই জনতা ও প্রশাসন একসঙ্গে মিলে লড়ছেন। প্রতিটি নাগরিক যোদ্ধার মতো এই লড়াই লড়ছেন।

‘কেউ গরিবদের মুখে খাবার তুলে দিচ্ছেন। কেউ মাস্ক তৈরি করছেন। অন্যরা জমি বিক্রি করে অর্থ জোগাড় করে করোনার বিরুদ্ধে লড়াই করছেন। কেউ কেউ নিজের পেনশনের টাকাও অনুদান হিসেবে দিয়েছেন। আমাদের কঠোর পরিশ্রমী কৃষকরাও নিশ্চিত করছেন যেন কেউ অভুক্ত না থাকেন।’

মোদি বলেন, কোভিড-১৯ আমাদের চারপাশের অনেক কিছু বদলে দিয়েছে। সবচেয়ে বড় বদল হলো মাস্ক। মাস্ক জীবনের অংশ হয়ে উঠেছে করোনা ভাইরাসের এই সময়ে। তবে কেউ মাস্ক পরেছে অর্থাৎ সে অসুস্থ তা নয়। করোনা ভাইরাসের সময়ে থুতু ফেলার মতো খারাপ অভ্যাস নিয়েও সচেতনতা বেড়েছে। সবার উচিত এই অভ্যাস ত্যাগ করা।

তিনি মুসলিম সম্প্রদায়ের উদ্দেশে বলেন, মুসলিমদের উচিত রোজায় বেশি করে ইবাদত করা, যেন ঈদের আগেই বিশ্ব করোনাভাইরাসের কবল থেকে মুক্ত হয়।