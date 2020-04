লক্ষ্মীপুরে পিটিয়ে বৃদ্ধাকে হত্যা

লক্ষ্মীপুরের রায়পুরে জমি নিয়ে বিরোধের জের ধরে নজির আহাম্মেদ নামে এক রাজমিস্ত্রীকে পিটিয়ে ও শ্বাসরোধ করে হত্যা। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার দুপুরে (২৫ এপ্রিল) উপজেলার চরমোহনা ইউপির চরমোহরা গ্রামের আব্দুল হামিদ মালের বাড়ীতে। এঘটনায় রোববার সন্ধায় রায়পুর থানায় নিহতের ছেলে তারেক বাদী হয়ে একই এলাকার প্রতিপক্ষ হারুন মাল, তার ছোট ভাই লিটন মাল ও ছেলে শান্ত মালকে আসামী করে হত্যা মামলা দায়ের করেন। পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়না তদন্ত করে সদর হাসপাতালে পাঠায়। রোববার বিকালে (২৬ এপ্রিল) নিহতের জানাজা শেষে মরদেহ তাদের পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে।

মামলার এজাহার সুত্রে জানাযায়, দীর্ঘদিন ধরে দেড় শতাংশ জমি নিয়ে চরমোহরা গ্রামের নজির আহাম্মদ মালের পরিবারের সাথে একই এলাকারহারুন মালের পরিবারের বিরোধ চলছে। শুক্রবার তারাবির নামাজের ওই জমি নিয়ে দুই পক্ষের কথা কাটাকাটি হয়। শনিবার দুপুরে ওই জমিতে নজির আহাম্মদের পরিবার সীমানা নির্ধারন করতে গেলে গালমন্দ করে হারুনের পরিবার। এতে দুই পক্ষের মধ্যে কথা কাটাকাটি ও এক পর্যায়ে হারুনের ছেলে শান্ত নজির আহাম্মদের ছেলে তারেককে মারধর করে। এসময় নজির আহাম্মদ বাধা দিতে গেলে হারুন, লিটন ও শান্ত পিটিয়ে ও শ্বাসরোধ করে হত্যা করে পালিয়ে যায়। পুলিশ সংবাদ পেয়ে নিহত নজিরের লাশ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য সদর হাসপাতালে পাঠায় ও রোববার লাশ বাড়ীতে এনে তাদের পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে।

এঘটনায় অভিযুক্ত হারুন, লিটন ও শান্ত মাল পলাতক থাকায় তাদের বক্তব্য দেয়া সম্ভব হয়নি। তবে হারুন মালের স্ত্রী ফায়েজা বেগম বলেন, ঘটনার সময় নিহত নজির আহাম্মদ উপস্থিত ছিলেন না। তিনি কিভাবে মারা গেছেন তা আমরা জানিনা।

রায়পুর থানার ওসি তোতা মিয়া বলেন, জমি নিয়ে বিরোধের জেরে নজির আহাম্মদকে হত্যার ঘটনায় ৩ জনকে আসামি গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।