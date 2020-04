সিগারেটের নিকোটিন করোনা থেকে বাঁচাতে পারে: ফ্রান্স গবেষক

করোনাভাইরাসে এই মহামারীর প্রকোপ থেকে সিগারেটের নিকোটিন আমাদের বাঁচাতে পারে বলে দাবি করা হয়েছে ফ্রান্সের এক গবেষণায়। এছাড়া নিকোটিন দিয়ে করোনা রোগীর চিকিৎসার করাবেন তারা। এনডিটিভির খবর।

প্যারিসের একটি শীর্ষ হাসপাতালের গবেষকরা ৩৪৩ জন করোনা আক্রান্তকে পরীক্ষা করেছেন। তাদের মধ্যে ১৩৯ জনের শরীরে করোনার মৃদু লক্ষণ রয়েছে। গবেষকদের দাবি, আক্রান্তদের মধ্যে মাত্র পাঁচ শতাংশই ধূমপান করেছেন। গত মাসে ইংল্যান্ডের একটি জার্নালে প্রকাশিত গবেষণাপত্র অনুসারে, চীনে ১০০০ জনের মধ্যে ১২.৬ শতাংশ ধূমপান করেছেন।গবেষণা অনুসারে, নিকোটিন ভাইরাসগুলো কোষে পৌঁছতে বাধা দিতে পারে।

ফলে সেগুলো শরীরে ছড়িয়ে দিতে পারে না। তাই ফ্রান্সের স্বাস্থ্য দফতরের অনুমতি নিয়ে পরীক্ষামূলক চিকিৎসা শুরু করতে চায় ওই গবেষক দল। খবরে বলা হয়, ফ্রান্সের ওই গবেষকরা প্যারিসের এক হাসপাতালের স্বাস্থ্যকর্মীদের ওপর নিকোটিন প্যাচ ব্যবহার করার পরিকল্পনা করছেন। গবেষকরা দেখতে চান ওই প্যাচগুলো স্বাস্থ্যকর্মীদের শরীরকে করোনার সংস্পর্শে আসতে বাধা দিচ্ছে কিনা।

পাশাপাশি করোনা রোগীদের শরীরেও ওই প্যাচগুলো ব্যবহার করে দেখতে চান ওই গবেষকরা, যাতে তারা পরীক্ষার ফলাফল আরও কাছ থেকে জানতে পারেন।তবে তাদের গবেষণার উদ্দেশ্য মানুষকে ধূমপান করতে উৎসাহিত করা নয় বলে জানিয়েছেন গবেষকরা। তাদের ভাষ্য, সিগারেটে পাওয়া নিকোটিন করোনা ভাইরাসের সঙ্গে লড়াই করতে পারে। তবে নিকোটিন দেহের ক্ষতিও করে।