সিলেটে পত্রিকার হকারকে দেখতে না পেয়ে,বাসায় খাবার নিয়ে গেলেন:পুলিশ অফিসার

করোনা ভাইরাসের কারনে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কর্মহীন পত্রিকার হকারদের পাশে দাঁড়িয়েছেন সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (মিডিয়া) মো. জেদান আল মুসা। ব্যক্তিগত উদ্যোগে নীরবে-নিভৃতে তিনি বিপাকে পাড়া পত্রিকা হকারদের বাসায় খাদ্যসামগ্রী পৌঁছে দেয়া শুরু করেছেন। নিজের সাধ্যমতো এ কাজ অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন এ প্রতিবেদককে।

জানা গেছে, গতকাল শনিবার রাতে হকারদের বাসায় বাসায় গিয়ে এসব খাদ্যসামগ্রী তুলে দেন মহানুভব এই পুলিশ কর্মকর্তা। খাদ্যসামগ্রীর মধ্যে ছিলো- চাল, ডাল, আলু, তেল, পেয়াজ, লবণ, চিনিসহ বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য।

এ বিষয়ে জেদান আল মুসা বলেন, ‘ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি বাবায় বাসায় পত্রিকা রাখতেন । বাবার দেখে দেখে পত্রিকা পড়ার অভ্যাস সে সময় থেকে। এখনও সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রথমেই পত্রিকায় চোখ না দিলে মনে হয় কী যেন একটা বাকি রয়ে গেল। দীর্ঘ অভ্যাসের প্রথম ব্যাঘাত ঘটল করোনা পরিস্থিতির কারণে। মূলত ব্যক্তিগত উদ্যোগেই হকারদের জন্য কিছু করার জন্য অনুভব করছিলাম বেশ কয়েকদিন থেকে।’

যারা নিয়মিত পত্রিকা পড়ে অভ্যস্ত হকাররা তাদের কাছে অনেকটা আত্মীয়ের মতো মন্তব্য করে তিনি বলেন, ‘ঝড়, বৃষ্টি, রোদ সবকিছু উপেক্ষা করে এ মানুষগুলো কিন্তু ঘুম ভাঙার আগেই আমাদের বাসায় বাসায় পত্রিকা পৌঁছে দেন। একনিষ্ঠভাবে তারা এ কাজ করে যাচ্ছেন বছরের পর বছর ধরে। তাদের এই দু:সময়ে কী আমাদের পাশে দাঁড়ানো উচিত নয়?’

সবাইকে হকারদের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়ে এই পুলিশ কর্মকর্তা বলেন, ‘আমি জানি- এই সিলেট নগরীতে এমন হাজার হাজার মানুষ আছেন যারা দীর্ঘদিন ধরে পত্রিকা পড়ে অভ্যস্ত। তারা সবাই যদি সামান্য সামান্য করেও তাদের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন তাহলে এই মানুষগুলো দুঃসময় সহজেই কাটিয়ে উঠতে পারবে।’