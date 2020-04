সুদ নিয়ে দুশ্চিন্তা করবেন না: ব্যবসায়ীদের প্রধানমন্ত্রী

ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য যেসব ব্যবসায়ী ঋণ নিয়েছেন, তাদের ঋণের সুদ নিয়ে দুশ্চিন্তা না করতে পরামর্শ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

তিনি বলেন, যারা ইতোমধ্যে ঋণ নিয়ে ব্যবসা করেছেন, কিন্তু এই করোনাভাইরাসের কারণে এই কয় মাস সবকিছু বন্ধ দেখে আপনাদের তো ঋণের সুদ হয়ে গেছে, সেটার জন্য আপনারা চিন্তা করবেন না। কারণ এই সুদ এখনই নেওয়ার কথা না।

সোমবার (২৭ এপ্রিল) সকালে প্রধানমন্ত্রীর সরকা‌রি বাসভবন গণভবন থেকে রাজশাহী বিভাগের জেলাগুলোর সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী।

ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হওয়া জেলাগুলো হলো: বগুড়া, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, জয়পুরহাট, নওগাঁ, নাটোর, পাবনা, রাজশাহী এবং সিরাজগঞ্জ।

শেখ হাসিনা বলেন, ভিডিও কনফারেন্সের পরই অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে বসবো। সুদগুলো যেন স্থগিত থাকে এবং পরবর্তীতে কতটুকু মাফ করা যায়, এছাড়া কতটুকু আপনারা দিতে পারেন সেটা নিয়ে বিবেচনা করা হবে। তাই এটি নিয়ে আপনারা চিন্তা করবেন না।

তিনি বলেন, জনগণের জীবনযাপন ও জীবিকা নির্বাহকে বাঁচিয়ে রাখাই এখন সবচেয়ে বড় বিষয়।

সরকারপ্রধান বলেন, করোনাভাইরাসটি এখনও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েনি এমন আক্রান্ত এলাকাগুলো সরকার ধীরে ধীরে শিথিল করছে। আমরা সেইসব খাতগুলোতে আমাদের মনোযোগ দিচ্ছি যাতে মানুষ স্বাভাবিকভাবে জীবনযাপন করতে পারে এবং তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারে।