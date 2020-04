(১) তিনপার্বত্য জেলার সর্বোচ্চ মাদ্রাসা বিদ্যাপিঠ প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ আর নেই

সাহাব উদ্দিন রিটু,(লামা,বান্দরবান) প্রতিনিধি:

(২)তিন পার্বত্য জেলার সর্বোচ্চ বিদ্যাপিঠ বান্দরবানের লামা ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ আলহাজ্ব মাওলানা মো. জাফর উল্লাহ (৭৮) আর নেই।(৩)রবিবার রাত ১১টার দিকে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান তিনি(ইন্নালিল্লাহে-রাজিউন)।(৪) মৃত্যুকালে তিনি এক স্ত্রী, ৪ ছেলে ও ৩ মেয়েসহ অসংখ্য গুনগ্রাহী রেখে যান।

(৫)পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, রবিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে মো. জাফর উল্লাহ হৃদরোগে আক্রান্ত হলে স্বজনেরা তাকে দ্রæত উদ্ধার করে প্রথমে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পরে কক্সবাজার সদর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে দায়িত্বরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষনা করেন।

(৬) ১৯৭৬ সালে এবতেদায়ি মাদ্রাসা দিয়ে শিক্ষার আলো বিস্তার শুরু হয় এই অঞ্চলে।(৭) ১৯৭৯-৮০ সালের দিকে সুদুর নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলা থেকে লামায় আসেন মাওলানা মো. জাফর উল্লাহ। (৮)তৎকালিন উপজেলা চেয়ারম্যান আলহাজ¦ মুরহুম আলী মিয়ার দিক নির্দেশনায় মাদ্রাসাটির দায়িত্ব নিয়ে ১৯৮১ সালের ১ জানুয়ারিতে দাখিল পর্যন্ত এমপিওভুক্ত করেন তিনি। (৯)পরে ১৯৮৯ সালে আলিম, ১৯৯৫ ফাজিল (স্নাতক) স্তরে উন্নতিসহ ভোকেশনাল শাখা চালু করেন। (১০) মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি এই মাদ্রাসায় অধক্ষ্য হিসেবে দায়িত্বরত ছিলেন।(১১) এছাড়াও তিনি একটি দাখিল মাদ্রসাসহ ১৮টি স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠাতা করেন।(১২)২০২১ সালের মার্চ মাসে তার অবসরে যাওয়ার কথা রয়েছে।(১৩)তার মৃত্যুতে লামার সর্বস্তরে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

(১৪)এ গুনি মানুষটির মৃত্যুতে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মো. মোস্তফা জামাল, উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান থোয়াইনু অং চৌধুরী, নির্বাহী অফিসার নূরে এ-জান্নাত রুমি, পৌরসভা মেয়র মো. জহিরুল ইসলাম, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্য ফাতেমা পারুল, পৌরসভার সাবেক মেয়র মো. আমির হোসেন, মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার শেখ মাহাবুবুর রহমান, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বাথোয়াইচিং মার্মা, পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি মোহাম্মদ রফিক, সাধারণ সম্পাদক তাজুল ইসলাম, উপজেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও উপজেলা আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক প্রদীপ কান্তিদাশ, প্রেসক্লাবের সকল সদস্যসহ মাদ্রাসার শিক্ষকরা শোকার্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।