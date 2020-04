রামগতিতে ৪ জনের করোনা রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে

মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন,জেলা প্রতিনিধি,নোয়াখালী।

লক্ষ্মীপুরের রামগতিতে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত তিনজনকে শনাক্ত করা হয়েছে। এর আগে উপজেলাতে আরও একজন করোনায় আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয়েছেন। এ নিয়ে রামগতিতে করোনা রোগীর সংখ্যা দাঁড়ালো ৪ জনে। জেলায় মোট করোনা আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয়েছেন ৩৩ জন। এদের মধ্যে রামগঞ্জে ১৬ জন, সদরে ১০, কমলনগরে ৩ ও রামগতিতে ৪ জন।সোমবার সকালে এ তথ্য জানান সিভিল সার্জন আব্দুল গাফ্ফার।আক্রান্তদের মধ্যে শনাক্ত হওয়ার আগেই একজন মারা যান। আরেকজন ঢাকা থেকে পালিয়ে লক্ষ্মীপুরে আসেন।এদিকে, করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ২৮ জনকে জেলার বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। জেলায় প্রথম ও দ্বিতীয় শনাক্তকারী দুই রোগীকে ঢাকার কুয়েত বাংলাদেশ মৈত্রী সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে বলে জানায় স্বাস্থ্য বিভাগ।