আত্রাইয়ে সব প্রবেশ দ্বারে থার্মাল স্ক্যানার

নাজমুল হক নাহিদ, আত্রাই (নওগাঁ) প্রতিনিধি: নওগাঁর আত্রাই উপজেলার সব প্রবেশ দ্বারে আত্রাই থানা পুলিশের পক্ষ থেকে করোনাভাইরাস সংক্রমণ রোধে থার্মাল স্ক্যানার বসানো হয়েছে। শরীরে অতিরিক্ত তাপমাত্রা নিয়ে উপজেলায় যাতে কেউ প্রবেশ করতে না পারে সে জন্য বসানো হয়েছে থার্মাল স্ক্যানার।

এ ছাড়া করোনা আক্রান্ত এলাকা ঢাকা, গাজীপুর এবং নারায়ণগঞ্জ থেকে কোনো মানুষ যেন উপজেলায় প্রবেশ করতে না পারে সে জন্য পুলিশের পক্ষ থেকে বসানো হয়েছে চেকপোস্ট।

আত্রাই উপজেলার প্রবেশদ্বার গজমতখালী, পাহাড়পুর, সিংসাড়া, নওদাপাড়া, পার-বজ্রপুর, ভাঙ্গা-জাঙাগালসহ উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় থানা পুলিশের পক্ষ থেকে বসানো হয় শরীরে তাপমাত্রা পরিমাপক থার্মাল স্ক্যানার।

এসব এলাকা দিয়ে বাইরের জেলার কোনো ব্যক্তি প্রবেশ করলে সে তার শরীরের তাপমাত্রা মাপা হচ্ছে। স্বাভাবিক তাপমাত্রা থাকলে তাকে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে।

এ ছাড়া করোনা আক্রান্ত ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ এবং গাজীপুরসহ বিভিন্ন এলাকা থেকে আগতরা যাতে প্রবেশ করতে না পারে সে জন্য পুলিশ চেকপোস্ট বসিয়ে তদারকি করছে।

আত্রাই থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোসলেম উদ্দিন বলেন, বাইরের জেলার কোনো ট্রাকচালক বা জনসাধারণ উপজেলায় প্রবেশ করতে গেলে আমরা থার্মাল স্ক্যানারের মাধ্যমে তাদের তাপমাত্রা পরিমাপ করি। এ জন্য আমরা উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় থার্মাল স্ক্যানারসহ চেকপোস্ট বসিয়েছি। এ ছাড়া থানায় কেউ প্রবেশ করার আগে তার তাপমাত্রা পরিমাপ করা হচ্ছে।

ওসি বলেন, ৩৮ডিগ্রি সেলসিয়াসের ওপরে এখন পর্যন্ত আমরা কাউকে পায়নি। তা ছাড়া এ ধরনের কাউকে পাওয়া গেলে আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে তাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেব। #