আবারো অনশনে বসবো : মোমিন মেহেদী

নতুনধারা বাংলাদেশ এনডিবির চেয়ারম্যান মোমিন মেহেদী বলেছেন, সরকারি ভর্তুকি দিয়ে বাড়ি ভাড়া মওকুফ ও অর্থ বরাদ্দের দাবীতে অনশনেও সরকারের মন গলেনি, আবারো বসবো। আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন, যুক্ত হোন নতুনধারার ফেসবুক পেজ ও মিডিয়াসেল-এ দেয়া ফোন নাম্বারে যোগাযোগ করে। এবার সামাজিক দূরত্ব বাজায় রেখে আরো শত শত মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে চাই। যারা আগ্রহী তারা ০১৫৭২৩০৯৮৭৪ নম্বরে কল করেও নিবন্ধিত হতে পারবেন। ২৮ এপ্রিল সন্ধ্যায় পথচারিদের মধ্যে ইফতার বিতরণের সময় তিনি উপরোক্ত কথা বলেন। এসময় সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান শান্তা ফারজানা, প্রেসিডিয়াম মেম্বার রাশেদা চৌধুরী, ভাইস চেয়ারম্যান নূরুল করিম খান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, সরকারি ভর্তুকি দিয়ে বাড়ি ভাড়া মওকুফ ও অর্থ বরাদ্দের দাবীতে ১৭ ও ১৮ এপ্রিল প্রতীকী এবং ২১, ২২ ও ২৩ এপ্রিল জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে আমরণ অনশন করেন নতুনধারা বাংলাদেশ এনডিবির নেতৃবৃন্দ।