মো: শহীদুল ইসলাম পাটওয়ারী

কীটের ভিতর কীট অাছে পড়ি কোন কীটে কোন কীট খাবে দৌড়ি।

দেশের ভিতর কেন বাড়া বাড়ি কেউ তো ঝাবেনা নিজ দেশ ছাড়ি।

পরীক্ষার জন্য বানাচ্ছে কীট কিছু লোকে মাথা করে খিট খিট।

দেশে সম্পদ দেশে নেই দাম বেশী টাকা কিনলে পকেট হবে জ্যাম।

দেশের বিজ্ঞানীর দেশে নেই কাম বিদেশে কিভাবে হবে নাম ।

সোনার বাংলা সোনা হবে কবে করােনা ভাইরাস কতজনে খাবে।

কম্বলে ধরছে উইপোকা করোনা খাবে বড় ধাকা।