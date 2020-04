করোনা সংক্রমণরোধে ১১শ পরিবার পাবে ডিএসকের স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী

শেখ সাইফুল ইসলাম কবির.সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার,বাগেরহাট:বাগেরহাটের শরণখোলায় করোনাভাইরাসের সংক্রমণরোধে ১১শ’ পরিবারকে স্যানিটারী হাইজিং কিড্স দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুঃস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র (ডিএসকে) নামের একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা। মঙ্গলবার দুপুরে এসব স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়।

উপজেলার রায়েন্দা ইউনিয়নের উত্তর কদমতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান মিলনের সভাপতিত্বে উদ্ভোধন অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শরণখোলা থানার ওসি এসকে আব্দুল্লাহ আল সাইদ, মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. নুরুজ্জামান খান, প্রেসকাবের সভাপতি ইসমাইল হোসেন লিটন, এনজিও সমন্বয় কমিটির সভাপতি মীর সরোয়ার হোসেন, ডিএসকের সিনিয়র প্রজেক্ট ম্যানেজার সঞ্জিব সরকার প্রমুখ।

ডিএসকের স্পন্সরশিপ অফিসার রাশিদা পারভিন জানান, দাতাসংস্থা ইউকেএইড ও স্টার্ড ফান্ড বাংলাদেশের আর্থিক সহযোগীতায় তারা প্রতিটি পরিবারকে ১০পিচ লইফবয় সাবান, ৫০ পিচ মাস্ক, এক কেজি হুইল পাউডার, এক প্যাকেট স্যানিটারী ন্যাপকিন, একটি মগ ও একটি ট্যাব সংযুক্ত বালতি দেওয়া হবে। প্রতিটি পরিবারের বাড়ি বাড়ি গিয়ে এসব হাইজিং কিডস বিতরণ করা হবে।