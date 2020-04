গল্পঃ ডিভোর্সি মেয়ের বিয়ে

ডিভোর্সি মেয়েকে বিয়ে করা কোন পাপ নয়।এমন কাউকে বিয়ে করা অনেক ভাগ্যের ব্যাপার।আমি করতে পারলে নিজেকে অনেক ভগ্যবান মন করবো।

এদের কেউ ভালোবসতে বা বিয়ে করতে চায় না কেন জানেন কেননা “ডিভোর্স ” হওয়া মেয়েদেরকে আমরা এবং আমাদের সমাজ এ সবাই “এক দৃষ্টি-ভঙ্গী” তে দেখি।আর বলি যে সে কুলক্ষী।কিন্তু তাকে কি বিয়ে করা যাবেনা?সে কি সংসার জীবনটা বুঝে না?তার ছেলে বা মেয়ে আছে বলে তাকে বিয়ে করা যাবে না?আরে ভাই হউক সন্তান অন্য কারো উপায়ে হইছে তাই বলে কি সে বাবা শব্দটা উচ্চারণ করতে পারবে না?মেয়েটি কি আর স্বামীর ভালোবাসা পাবে না?

★সবার তো সে একটাই কথা:-

“মেয়েটা কুমারী নয়”!!

আজিব কথা কুমারী হওয়াটাকি খুব প্রয়োজন?

সে কি আপনাকে অন্য মেয়ের মত সুখে রাখতে পারবে না?

যারা কষ্ট পায় আমার মনে হয় তাদের মত সুখে আপনাকে কেউ রাখতে পারবে না।তারা অভিশাপ নয়।তাদের ও আমাদের মত ভালোবাসা পাওয়ার ইচ্ছে আছে।আমাদের প্রয়োজন কুমারীত্ব না খুজে ভালোবাসা খুঁজা।বাবা হওয়ার আগে বাবা ডাক শুনা খারাপ কিছু না এর মত ভাগ্য সবার হয় না।

★বেশির ভাগ মেয়ের ডিভোর্স ‘ হয় কেন জানেন?

বিয়ে হওয়ার পর বিভিন কারণে শ্বশুর বাড়ির লোকেরা মেয়েটিকে পছন্দ করে না,ছেলে বাচ্চার জন্য চাপ দেয়,বাড়ী থেকে টাকা আনার জন্য চাপ দেয়।ঠিক এরপর থেকে ”মেয়েটা একটু এমন” “একটু তেমন” “এইটা করে” “ওইটা করে” হ্যান-ত্যান নানা রকম বাক্যে “মেয়েটাকে বিশ্লেষণ” করা হয় প্রতিনিয়িত!আর সমাজের কাছে সত্যি খারাপ হয়ে যায়।

★”ডিভোর্স ” দিয়ে ছেলেটা আরেকটা বিয়ে করে নিলো, আর মেয়েটা হয়ে গেলো খারাপ।কেননা সবাই বলে হয়ত মেয়েটা ভালো ছিল না তাই হয়ত ছেলেটা বিয়ে করছে।কিন্তু এটা জানার চেষ্টা করে না যে হয়ত পরিবারের ইচ্ছাগুলো মানতে গিয়ে মেয়েটার এই উপাধি পেতে হল।

★”সদ্য বিধবা মেয়েটার স্বামী মারা” গেছে, আর “মেয়েটা হয়ে গেলো খারাপ”!! কেননা মেয়েটা হয়ত কুলক্ষী ছিল তাই স্বামী মারা গেছে।কিন্তু আমরা এটা বুঝি না যে বাচা মরা সব আল্লাহর হাতে।এতে কারো হাত নেয়।তাহলে সে কুলক্ষী হয় কেমনে??

★এই কাজগুলো কি সে নিজ থেকে করছে?এক হাতে তালি বাজে না।সে এমন হয়ত এমন কষ্টে ছিল যে তার এটা ছাড়া উপায় ছিল না।কেউ নিজ থেকে এই অভিশাপ বয়ে বেড়াতে চায় না।

এখানে তার পরিবার এবং ছেলের পরিবার জড়িত ছিলো!

★একই কাজ করে শুধু মেয়েদের বদনাম হয়, আর কি এমন কাজ করলে ছেলেদের নামেও বদনাম হবে বলতে পারেন কি?

বিঃদ্রঃ- অনেকেই হয়তো বলবেন এগুলো গল্পে বলা যায় এবং লিখা যায়, আমি বলবো না এমন কিছু সত্যিকারের সচ্ছ,সৎ,ত্যাগী,নির্লোভী মানুষ এখনো সমাজে আছে, তাই এই সমাজ এখনো টিকে রয়েছে।

