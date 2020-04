গল্পঃ বাসর রাত – নিচ্চুপ রংধনু

রুমের দরজাটা লাগিয়ে দিলাম । আমার বিয়ে করা বউটা বিছানায় বসে আছে । জানেনই তো আমার জন্যই অপেক্ষা করছে । তিন মাসে আগে আমদের বিয়ে ঠিক হয়েছে । একটা পিক এ আমার বউটাকে দেখেছিলাম ।সেই থেকে আমার ঘুম হারাম হয়েগেছে ।কিন্তু আমারতো এখন লজ্জা লজ্জা লাগছে । থাক বাসর রাত লজ্জা পেলে চলবে না বিড়াল মারতে হবেতো । তাই আবল তাবল না ভেবে বিছানায়উঠতে যাব তখনি.. .

-এই কি করছেনটাকি.??? ( আমার বউ )

-কেন বিছানায় উঠছি ..। (আমি হালকা ভয় পেয়ে)

-কেন বিছানায় উঠছেন কেন??

-কেন তাহলে কি করবো ??

-কি করবেন মানে ???

-না মানে বিছানায় উঠবো না কেন ???

-না উঠতে পারবেন না ।।

-তাহলে কি করবো ???

-আমি কি জানি । জান সোফায় গিয়ে বসে

থাকেন ।

. আমি উৎস । বিদেশ থেকে লেখাপড়া শেষ করে মাত্র তিন দিন হলো দেশে এসেছি । আর এরই মধ্যে আমার জীবনের 12টা বাজিয়ে দিল । কি আর করা বিয়েটা করতে হলো ।মেয়েটার নাম অনামিকা । কিন্তু আমি ভেবেছি ঢং কইরা অনু ডাকবো ।কিন্তু মা ভাবি মিলেকেমন বউ এনে দিল আমাকে । বিছানায়ই উঠতে দিচ্ছে না ।আমি আবার তাহসান স্টাইল তো তাই মেযেদের সাথে তেমন ইজি ফিল করতে পারি না । কিন্তু বাসর রাতে ইআমার সাথে অত্যাচার করা হচ্ছে । না এটা হবে না ..

. -শুনো ( এটা বলতেই আমার দিকে গরম

চোখে তাকালো

তাই ভয় পেয়ে বললাম.

-না মানে শুনুন ।

-কি ..???(অনামিকা)

-দেখো তুমি না মানে আপনি আমার বিয়ে

করা বউ ।(আমি)

-সো হোয়াট.??(অনামিকা)

-না মানে একটু বিছানায় উঠি ??? এটাতো আমারও বিছানা .ভাগ আছে ।

-ওয়েট ওয়েট আপনারও ভাগ আছে রাইট ।বাট আপনাকে বিছানায় উঠতে হলে কিছু কাজ করতে হবে । (অনামিকা)

-কাজ করতে হবে কেন ??? আচ্ছা কি কাজ ??(আমি)

-আপনাকে কিছু শাস্তি আর জরিমানা দিতে হবে ???

-অ্যাঁ .

-হুমমমম । আপনি যদি এই গুলো সঠিক ভাবে পালন করেন তাহলেই বিছানায় উঠতে পারবেন ।

মেয়েটার কথা শুনে মাথা ঘোরাচ্ছে । কি বলে এই মেয়ে ।বাসর রাতের মত একটা রাত । স্বামীকে সালাম করে আদর করবে কিনা স্বামীর কাছ থেকে জরিমানা নিচ্ছে ।

. -এই যে বির বির করে কি বলছেন ??

(অনামিকা)

-না কিছু না । আচ্ছা আমার সাথে তো

তোমার কোনদিন

কথাই হয় নি । তাহলে শাস্তি আর

জরিমানা কিসের ?

আমি কি করেছি ????(আমি)

-কি করেছেন শুনবেন??? (অনামিকা)

-হুমম বলো .. সরি বলুন ।(আমি)

-শুনুন আমি জীবনে কোনদিন প্রেম করিনি

চলবে,,