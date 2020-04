গাইবান্ধায় কন্টেইনার-পিকআপ সংঘর্ষে নিহত ১

গাইবান্ধা জেলা প্রতিনিধি:

গাইবান্ধার সাদুল্লাপুর উপজেলায় কন্টেইনারের সঙ্গে পিকআপ ভ্যানের সংঘর্ষে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছে। এসময় আহত হন ১ জন। গুরুতর আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। জানা যায় ২৮ এপ্রিল সকাল সাড়ে ৭টার দিকে ঢাকা-রংপুর মহাসড়কের সাদুল্লাপুর উপজেলার ধাপেরহাট এলাকায় জিসান ফিলিং স্টেশনের সামনে একটি কন্টেইনার আরেকটি পিকআপ ভ্যানকে সমান থেকে ধাক্কা দেয়।

এতে ঘটনাস্থলে পিকআপ ভ্যানের হেলপারের মৃত্যু হয়। এসময় আহত হন চালক। সংবাদ পেয়ে রংপুর জেলার পীরগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসে স্টেশনের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌছিয়ে গুরুতর আহত অবস্থায় ব্যক্তিকে উদ্ধার করে পীরগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে। স্থানীয়রা বলেন রংপুর গামী (ঢাকা মেট্রা-ট ১১৮৫৭৩) একটি কন্টেইনারের সামনের চাকা পা¤পচার হলে বগুড়া গামী আরেকটি পিকআপকে (ঢাকা মেট্র-ন ১৯১৩৭৮) সামন থেকে ধাক্কা দিলে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তি পিকআপ ভ্যানের হেলপার ও গুরুতর আহত ব্যক্তি পিকআপের চালক। কন্টেইনারের ড্রাইভার ও হেলপার পলিয়ে যায়।