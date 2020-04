জাতীয অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরীর মৃত্যুতে বিইউপির শোক প্রকাশ

প্রেস রিলিজ

খ্যাতিমান প্রকৌশলী দেশবরেণ্য শিক্ষাবিদ ও জাতীয় অধ্যাপক ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী এর মৃত্যুতে গভীর শোক জানিয়েছে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্ (বিইউপি)। বিইউপির উপাচার্য মেজর জেনারেল আতাউল হাকিম সারওয়ার হাসান (গধল এবহ অঃধঁষ ঐধশরস ঝধৎধিৎ ঐধংধহ)এক শোকবার্তায় জানান, দেশ আজ এক স্বনামধন্য ও প্রথিযশা প্রকৌশলীকে হারালো। দেশের প্রকৌশল ও তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষার প্রসারে তাঁর অনবদ্য ভুমিকা রয়েছে। প্রফেসর জামিলুর রেজা চৌধুরীর মৃত্যু জাতির জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি।

তাঁর মৃত্যুতে সমগ্র জাতির সাথে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্ (বিইউপি) এর সকল শিক্ষক, কর্তকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষার্থী গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং মরহুমের শোকার্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানায়।