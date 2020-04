দুবাইয়ে ৮৫২ জনের ইসলাম গ্রহণ

ইসলাম ডেস্ক : সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে মুহাম্মাদ বিন রাশেদ ইসলামিক সেন্টারে এ বছরের প্রথম চার মাসে বিভিন্ন ধর্ম থেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মুসলিম হয়েছেন ৮৫২ জন। সোমবার (২৭ এপ্রিল) ইসলামিক সেন্টার কালচার কর্তৃপক্ষ স্থানীয় গণমাধ্যমে এই তথ্য নি’শ্চিত করে।

সংস্থাটির পক্ষ থেকে বলা হয়, গত বছর এই সংখ্যাটি ছিল ৮৩৮ জন। ইসলামের আদর্শ ও মুসলিম কমিউনিটির সহনশীলতায় ভিন্নধর্মী মানুষগুলোকে ইসলামের ছায়া তলে আসতে উদ্বুদ্ধ করেছে। ইসলামিক কালচার সেন্টারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, কেউ যদি ইসলাম সম্পর্কে জানতে চান বা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে চান তাহলে, আইএসিএডি অ্যাপস ডাউনলোড করে ইসলামিক বই পড়তে পারেন। এছাড়া হেল্পলাইনে (৮০০৬০০) কল দিয়ে মুহাম্মদ বিন রাশেদ ইসলামিক কালচার সেন্টার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন।