নাটোরে কৃষকের ধান কেটে দিলো ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীরা

নাটোর প্রতিনিধি:

নাটোরে কৃষকের ধান কেটে দিয়েছে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা। মঙ্গলবার সকালে সদর উপজেলার কাফুরিয়া বিলে দরিদ্র এক কৃষকের জমির ধান কেটে দেয় তারা। শ্রমিক সংকটের কারণে কৃষক আব্দুল আজিজ ধান কাটতে পারছিলেন না। বিষয়টি জানতে পেরে ছাত্রলীগের নেতা কর্মিরা স্বেচ্ছায় তার জমির ধান কেটে দেয়। জেলা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ফরহাদ বিন আজিজের নেতৃত্বে ইউনিয়ন ছাত্রলীগের নেতা কর্মিরা রোজা রেখেই এই ধান কাটায় অংশগ্রহণ করে। এই দুর্দিনে ছাত্রলীগের ছেলেরা ধান কেটে দিয়ে উপকার করায় তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন কৃষক আব্দুল আজিজ।

