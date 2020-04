নাটোর জেলাকে করোনামুক্ত রাখতে গুরুদাসপুরে পুলিশের ওয়াচ টাওয়ার

অমর ডি কস্তা, নাটোর প্রতিনিধি:

করোনাকালীন সময়ের জন্য বিভিন্ন পন্থায় অবৈধভাবে জেলায় প্রবেশ রোধে নাটোরের গুরুদাসপুরে বনপাড়া-হাটিকুমরুল মহাসড়কের কাছিকাটা টোল প্লাজার সামনে পুলিশের ওয়াচ টাওয়ারের উদ্বোধন করা হয়েছে। সোমবার দুপুরে এই ওয়াচ টাওয়ারের উদ্বোধন করেন পুলিশ সুপার লিটন কুমার সাহা।

এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আকরামুল ইসলাম, বড়াইগ্রাম সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হারুনুর রশিদসহ প্রশাসনের কর্মকর্তারা। এ সময় পুলিশ সুপার লিটন কুমার সাহা বলেন, নারায়নগঞ্জ, ঢাকা, গাজীপুর সহ বিভিন্ন জেলা জেলা থেকে অবৈধ উপায়ে মানুষজন ট্রাকে ড্রামের ভেতর করে মানুষজন প্রবেশ করে। এতে করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার আশংঙ্খা সৃষ্টি হয়। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধে যেন এসব ভাইরাস সংক্রামন জেলা থেকে কেউ নাটোরে প্রবেশ করতে না পারে সেকারণে এই ওয়াচ টাওয়ার বসানো হয়েছে।

এই ওয়াচ টাওয়ারের মাধ্যমে এই মহাসড়ক দিয়ে আসা সকল যানবাহন পুলিশের চেকিং এর আওতায় আসবে। নাটোর জেলাকে করোনা ভাইরাস মুক্ত রাখতেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।