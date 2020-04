পবিত্র কাবা শরীফ জীবাণুমুক্ত করতে নিজেই নামলেন প্রধান ইমাম

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : করোনাভাইরাসের কারণে স্থবির হয়ে আছে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের পবিত্র কাবা শরীফসহ প্রধান মসজিদ ‘মসজিদুল আল-হারাম’। সোমবার এ পবিত্র স্থাপনা জীবাণুমুক্তকরণ ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজে নিজেই নেমে পড়েন মসজিদুল আল-হারামের প্রধান ইমাম ড. আবদুর রহমান আল-সুদাইস।

ড. আবদুর রহমান আল-সুদাইস মক্কার দুই পবিত্র মসজিদের প্রেসিডেন্ট। তিনি সৌদি আরবের প্রধান মসজিদ আল-হারামের ইমাম। কাবা শরীফ ছাড়াও পবিত্র মাকামে ইব্রাহিম পরিষ্কার করতে তিনি কর্মীদের সঙ্গে যোগ দেন। এশার নামাজের আগে তাঁরা ধুয়ে-মুছে জীবাণুমুক্ত করেন ওই এলাকা।

স্বাস্থ্যবিধি মেনে তাঁরা করোনাভাইরাস ছড়ানো রো’ধ করতে বেশ কিছু নিয়ম মেনে কাজ করেন। নিজেরা কাজের সময় একে অপরের থেকে পর্যাপ্ত নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখেন। কাবা শরীফের প্রতি বছরের রুটিন কাজগুলোর মধ্যে আরও রয়েছে পবিত্র হাজরে আসওয়াদ পরিষ্কার ও গিলাফ পরিবর্তন। সূত্র : আরব নিউজ।