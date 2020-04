পাবনায় কৃষকের ধান কেটে দিল জেলা ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দ

আর কে আকাশ, পাবনা প্রতিনিধি : করোনায় যেন থমকে গেছে সবকিছু। দেশের অর্থনীতিতে পড়েছে বিরুপ প্রভাব। এবার সেই প্রভাবে দিশেহারা মাঠের কৃষক। শ্রমিকের অভাবে মাঠের পাকা ধান মাঠেই নষ্ট হতে বসেছে। করোনায় মিলছে না শ্রমিক, তাই কাটাও হচ্ছে না ধান। এমন বাস্তবতায় মঙ্গলবার পাবনা সদর উপজেলার মহেন্দ্রপুরে এক কৃষকের জমির ধান কেটে দিয়েছেন পাবনা জেলা ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা।

জেলা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি ফিরোজ আলী ও সহ-সভাপতি মেহেদি হাসানের নেতৃত্বে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা ধান কেটে আঁটি বেঁধে মাথায় করে পৌঁছে দেন।

এসময় ধানকাটায় অংশগ্রহণ করে জেলা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি রপু চৌধুরী, তপু রায়হান, সাংগঠনিক সম্পাদক রাকিব বিশ্বাস, সানাউল্লাহ সানি, নাট্য বিতর্ক বিষয়ক সম্পাদক রেজাউল মুন্সি, উপ প্রচার সম্পাদক সাব্বির হোসেন, উপ ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক অনিক সাহা, উপ কৃষি বিষয়ক সম্পাদক হাসিব, সদর উপজেলা ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাব্বির আহমেদ, মেহেদী হাসান আহাদ, বুলবুল কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি শামসুদ্দিন জুন্নুন, পৌর ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক সিফাত, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রিয়ন প্রমূখ।

জেলা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি মেহেদি হাসান বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় কৃষকের পাশে দাঁড়ানোর অংশ হিসেবে আমরা ধান কাটায় অংশ নিয়েছি। করোনা ভাইরাসের প্রভাবে কৃষক ধান কাটতে শ্রমিক পাচ্ছেন না। জমির ধান সময়মতো কাটতে না পারলে ক্ষতিগ্রস্থ হবেন তারা। কৃষক না বাঁচলে তো মানুষ বাঁচবে না। তাই সবাই মিলে কৃষকের ধান কেটে বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছি।

