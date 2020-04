বগুড়ায় দরিদ্র কৃষকের ধান কেটে ঘরে তুলে দিলেন আজিজুল হক কলেজ ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা

আল আমিন মন্ডল (বগুড়া)ঃ

করোনা ভাইরাস এর কারনে মানুষ কর্মহীন হওয়ায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নিদের্শনায় বগুড়ার গাবতলী নেপালতলী ইউনিয়নের তেরোপাকি গ্রামের দরিদ্র-গরীব অসহায় কৃষকের বোরা ধান কেটে ঘরে তুলে দিলেন বগুড়া সরকারি আজিজুল হক কলেজ ছাত্রলীগ নেতা সোয়েব আখতার খান’সহ ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীরা।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা কৃষক লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক কামরুজ্জামান মানিক, বগুড়া থিয়েটার সদস্য আহসান হাবিব, গাবতলী উপজেলা ছাত্রলীগ নেতা শামীম হোসেন’সহ কমপক্ষে ৩০থেকে ৪০জন ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীরা। গতকাল সোমবার দিনব্যাপী প্রচন্ড তাপদাহ রোদে রোজা রাখা অবস্থায় বোরা ধান কেটে দরিদ্র কৃষকের ঘরে তুলে দেন এবং এই ধারা অব্যাহত থাকবে বলে জানান ছাত্রলীগ নেতা সোয়েব আকতার।

এছাড়া সোয়েব আকতার বগুড়া সরকারী আজিজুল হক কলেজ’স্থ গাবতলী ছাত্র কল্যাণ পরিষদের সাধারন সম্পাদক পদে দায়িত্বে পালন করে আসছেন। দরিদ্র কৃষক এজাবর হোসেন জানান, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা ও নিদের্শনা মতে ছাত্রলীগ নেতা সোয়েব আখতার আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে এমনকি আমার ক্ষেতের পাকা ধান কেটে মাড়াই করে ঘরে তুলে দিয়েছে। ফলে আমি খুব খুশি ও ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের উপর সন্তুষ্ট।