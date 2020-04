বড়াইগ্রামের হাট-বাজারে মানছে না কেউ সামাজিক দূরত্ব

নাটোর প্রতিনিধি:

করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় প্রশাসনের পক্ষ থেকে বারবার সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে জোর প্রচার চালালেও তাতে কর্ণপাত করছে না স্থানীয়রা। নাটোরের বড়াইগ্রামের বিভিন্ন হাট বাজারে মানুষের ভিড় যেমন কমছে না তেমনি মানছে না কেউ সামাজিক দূরত্ব। উপজেলার বনপাড়া পৌর শহরে শনিবার ও মঙ্গলবার হাটের দিন। এই দুই হাটের দিনে মানুষের ভিড় কমানোর জন্য ও একই সাথে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে কেনাবেচা চালানোর জন্য পৌর মেয়র কে এম জাকির হোসেনের সাথে হাট ব্যবস্থাপনা কমিটি এক সভা করে পণ্য ভিত্তিক পাইকারি হাট বিভিন্ন স্থানে স্থানান্তর করেছে।

কিন্তু এতে কোন লাভ হয়েছে বলে স্থানীয়রা মনে করছেন না। বনপাড়াসহ উপজেলার জোনাইল, লক্ষীকোল, মৌখাড়া, রাজাপুর, আহমেদপুর, মেরীগাছা হাট-বাজারগুলোতে সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে দেশে করোনা পরিস্থিতি শুরু হওয়ার আগে হাট-বাজারগুলোতে যেমন চিত্র ছিল ঠিক তেমনি না হলেও এর কাছাকাছি ভীড় লক্ষ্য করা যাচ্ছে। হাটবাজারের সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে পুলিশ মাঝেমধ্যে উদ্যোগ নিলেও তা শুধু পুলিশের উপস্থিতকালীন সময়ে মানা হয় এবং পুলিশ চলে যাওয়ার পরে মানুষের ভিড় আবার আগে চিত্রে ফিরে আসে।

উপজেলা নির্বাহি অফিসার আনোয়ার পারভেজ জানান, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে ব্যাপক প্রচার চালানো হয়েছে এবং নিয়মিত ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হচ্ছে।

এক্ষেত্রে মানুষ সচেতন না হলে আইনের শাসন দিয়ে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা সম্ভব হবে না।‌ তিনি স্ব স্ব অবস্থানে থেকে করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় মানুষকে সচেতন হতে ও সরকারী নির্দেশ মানতে অনুরোধ করেন। অন্যথায় এই ক্ষতি নিজের মধ্যে, পরিবারের মধ্যে, সমাজের মধ্যে, দেশের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে।

