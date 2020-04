রাজারহাটে প্রেসক্লাবের উদ্যোগে ত্রাণ বিতরণ

এ.এস.লিমন,রাজারহাট (কুড়িগ্রাম) প্রতিনিধিঃ

তাংঃ- ২৮-০৪-২০২০ইং।।

কুড়িগ্রামের রাজারহাটে সরকার থেকে যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হচ্ছে তাও অপ্রতুল। রাজারহাট উপজেলায় মহামারী করোনার কারণে নিম্ন আয়ের মানুষজন অনাহারে ও অর্ধহারে জীবন -যাপন করছেন।

এসব মানুষের কথা চিন্তা করে বাবু রামজীন কুন্ডু এগিয়ে এসেছেন করোনাকালে রাজারহাট উপজেলার অসহায় মানুষের সহায় হয়ে। দাঁড়িয়েছেন দুর্গত মানুষের পাশে।

আজ (২৮ এপ্রিল) রবিবার দুপুরে প্রেসক্লাব রাজারহাটের আয়োজনে প্রেসক্লাব রাজারহাটের উপদেষ্টা বাবু রামজীবন কুন্ডুর অর্থায়নে প্রেসক্লাব চত্বরে ১০০জন অসহায় – দরিদ্র মানুষের মাঝে চাল- ডাল, আলু- তেল , সাবান, লবন ও পাটশাক বিতরণ করা হয়।

ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন রাজারহাট উপজেলা সহকারি কমিশনার (ভূমি) মোছাঃ আকলিমা বেগম।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন – উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব আবুনুর মো. আক্তারুজ্জামান, রাজারহাট থানার অফিসার ইনচার্জ কৃষ্ণ কুমার সরকার, প্রেসক্লাব রাজারহাট সভাপতি এস এ বাবলু, সাধারণ সম্পাদক মোঃ রফিকুল ইসলাম, প্রতিষ্ঠাতা সদস্য লুৎফর রহমান আঁশু,কোষাধ্যক্ষ মো:এনামুল হক,প্রচার সম্পাদক এ.এস লিমন, ছাত্রলীগের যুগ্ম আহবায়ক সুমন কুমার রায়সহ প্রেসক্লাবের সকল সাংবাদিকবৃন্দ।#