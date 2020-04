লক্ষ্মীপুরে ত্রাণের সাথে ঘরও পেল লুজি

রায়পুর (লক্ষ্মীপুর) প্রতিনিধি :

লুজি বেগম (৭৫)। আপনজন বলতে কেউ নেই। কিন্তু আজও সরকারিভাবে একটি ঘর না পেয়ে ৩০ বছর ধরে ভিক্ষা করে জরাজীর্ণ ঘরে জীবন যাপন করছেন। অপর দিকে করোনা ভাইরাসে থমকে গেছে সারাবিশ্ব। সংকটময় এ সময়ে সহযোগিতায় না এসে গা ঢাকা দিয়েছেন অনেকেই। এই সময় দুঃখী লুজি বেগম কারো কাছে খাদ্য সহায়তা না পেয়ে অসহায় জীবন পার করছিলেন। বৃদ্ধাকে সহযোগিতা করতে পেরে খুবই আনন্দিত।

লুজি বেগমের মানবেতর জীবন যাপনের সংবাদ পেয়ে খাদ্য সহায়তা নিয়ে লুজির বাড়ি লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলা ৩ নং দালাল বাজার ইউনিয়নের খিদিরপুর গ্রামে ছুটে যান রায়পুর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মারুফ বিন জাকারিয়া। কিন্তু গিয়ে দেখেন খাদ্য সংকটের পাশাপাশি ভাঙ্গা ঝুপরি ঘরে শুয়ে আছেন লুজি বেগম। নিজেসহ ৫ বন্ধুর সহযোগিতায় গৃহহীন লুজি বেগমকে সৌচাগার, রান্নাঘরসহ একটি নতুন ঘর তৈরি করে দিলেন।

রায়পুরের তরুণ উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মারুফ বিন জাকারিয়া বলেন, খাদ্য সংকটসহ জরাজীর্ণ বসতঘরে বাস করছেন বৃদ্ধা লুজি বেগম। কোন ব্যক্তির সহযোগিতার হাত বাড়ায়নি। সংবাদটি শুনে তার বাড়িতে গিয়ে দেখি ভাঙ্গা ঝুপরি ঘর, নেই বিদ্যুতের আলো, বিছানা, সৌচাগার কিছুই ছিলো না তাহার । পরে নিজেই সিদ্ধান্ত নিলাম খাদ্য সহায়তার পাশাপাশি তার মৌলিক অধিকারগুলো করে দিতে। যেই কথা সেই কাজ গত (২৪ এপ্রিল) ৫১ হাজার সাতশত টাকা ব্যায়ে ঘর নির্মাণ শেষ করলাম। মানুষের আন্তরিক সহযোগিতায় কাজটি দ্রুত সম্পূর্ন হয়েছে। করোনা অনেকের জন্য অভিশাপ হলেও আমার জন্য আশির্বাদ ।