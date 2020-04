শিবগঞ্জে ফুফা কর্তৃক ভাতিজিকে ধর্ষন থানায় মামলা ধর্ষক গ্রেফতার

শিবগঞ্জ (বগুড়া) প্রতিনিধিঃ বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলার ফুফা কর্তৃক ভাতিজিকে ধর্ষন, থানায় মামলা, ধর্ষক গ্রেফতার। জানা যায়, উপজেলা চাঁদনিয়া গ্রামের হাসান আলীর বোনের পূর্বজাহাঙ্গীরাবাদ চাউলিয়াপাড়া গ্রামের খাজা মিয়ার পুত্র ফেরদৌস (৩৫) এর সহিত বিবাহ হয়। বিবাহের পর তার বোনের ঘরে ইসমাইল হোসেন ও সদ্যজাত মেয়ে মোছাঃ ফাতেমা জন্ম নেয়। আনোয়ার হোসেন এর মেয়ে ১২ বছরের শিশু কন্যাকে গত ২ বছর যাবৎ তার ফুফার বাড়ীতে থেকে ফুফুর সংসারের কাজে সহযোগিতা করা ও বাচ্চা দেখাশোনা করে আসছে। গত ১৪ মার্চ ফেরদৌস এর স্ত্রী সিজারিয়ান অপারেশনের মাধ্যমে একটি কন্যা সন্তান প্রসব করে। গত ২৬ এপ্রিল সন্ধ্যা অনুমান ৭ টায় ১২ বছরের শিশু কন্যা তার শয়ন কক্ষে গেলে লম্পট ফেরদৌস ওই শিশু কন্যাকে কৌশলে চৌকির উপর বিছানায় শোয়াইয়া ভয় দেখিয়ে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোরপূর্বক ধর্ষন করে। এ সময় পার্শ্বে রুমে থাকা ওই শিশুর ফুফু টের পেয়ে তার ভাতিজির শয়ন কক্ষের দরজা ভেঙ্গে দেখতে পান তার স্বামীর ধর্ষনের চিত্র। এসময় ফুফু চিৎকার দিতে থাকলে আশপাশের লোকজন ছুটে আসে। পরে বিষয়টি তার বোন ওই শিশুর বাবা কে জানালে তার বাবা বাদী হয়ে থানায় মামলা দায়ের করেন। মামলার প্রেক্ষিতে থানা পুলিশ ধর্ষক ফেরদৌস (৩৫) কে গ্রেফতার করেছে। থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মিজানুর রহমান এ প্রতিবেদক-কে বলেন, ধর্ষিতার পিতা বাদী হয়ে থানায় মামলা দায়ের করেছে। আসামী ফেরদৌসকে গ্রেফতার করে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

জিএম মিজান শিবগঞ্জ বগুড়া

