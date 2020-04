সুন্দরগঞ্জে ভূর্তুকী মূল্যে খাদ্য সামগ্রী বিক্রয়

গাইবান্ধা জেলা প্রতিনিধি: গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় করোনাভাইরাস প্রতিরোধে ঘরে অবস্থানরত মানুষের মাঝে ভূর্তুকী মূল্যে নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী বিক্রয় শুরু করেছে উপজেলা প্রশাসন। ২৮ এপ্রিল মঙ্গলবার সুন্দরগঞ্জ উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী ভূর্তুকী মূল্যে বিক্রয়ের পাইলট প্রোগ্রামের উদ্ধোধন করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কাজী লুতফুল হাসান। এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি অফিসার সৈয়দ রেজা-ই-মাহমুদ,সমাজ সেবা অফিসার গৌতম কুমার বিশ্বাস ,যুব উন্নয়ন অফিসার খাদেমুল ইসলাম, পৌর কমিশনার হাবিবুর রহমান প্রমূখ। ৫ কেজি চাল, ৫০০ গ্রাম ডাল, ৫০০ গ্রাম পিয়াজ ,২ কেজি আলু , ৫০০ মি.লি তেলের প্রতি প্যাকেটের মূল্য ধরা হয়েছে ৩০০ টাকা। জানা যায় শুধু পৌরসভার প্রতিটি ওয়ার্ডে প্রতিদিন ২০টি করে পরিবারের মাঝে ভূর্তুকী মূল্যের প্যাকেট বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেয়া হবে।

