২৪ ঘণ্টায় নতুন শনাক্ত ৫৪৯, মৃত্যুর মিছিলে ৩ জন

গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ৫৪৯ জন নতুন রোগী শনাক্ত হয়েছে। একই সময়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন ৩ জন। এ নিয়ে দেশে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দাঁড়ালো ৬ হাজার ৪৬২ জন। আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে মারা গেছেন মোট ১৫৫ জন। এ ছাড়া গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ৮ জন। এখন পর্যন্ত মোট ১৪৯ জন।

দেশের করোনা পরিস্থিতি নিয়ে মঙ্গলবার (২৮ এপ্রিল) দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত অনলাইন ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য জানান অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা।

তিনি জানান, মারা যাওয়া তিন জনের বয়স ষটোর্ধ্ব। তারা সাবই ঢাকার ভেতরের।

করোনাভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি এড়াতে সবাইকে ঘরে থাকার এবং স্বাস্থ্য অধিদফতর ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরামর্শ-নির্দেশনা মেনে চলার অনুরোধ জানানো হয় বুলেটিনে।

গত ৮ মার্চ দেশে প্রথম করোনায় সংক্রমিত ব্যক্তি শনাক্তের ঘোষণা আসে। আর ১৮ মার্চ প্রথম মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। প্রথম দিকে কয়েকজন করে নতুন আক্রান্ত রোগীর খবর মিললেও এখন লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে এ সংখ্যা।