আত্রাইয়ে একই পরিবারের তিন জন করোনায় আক্রান্ত

নাজমুল হক নাহিদ, আত্রাই (নওগাঁ) প্রতিনিধি: নওগাঁর আত্রাইয়ে এই প্রথম করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগী সনাক্ত হয়েছে ৩জন।

বুধবার সকালে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: রোকসানা হ্যাপি বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সূত্রে জানা যায়, আত্রাই উপজেলার মনিয়ারী ইউনিয়নের গোয়ালবাড়ী গ্রামের আব্দুর রশিদের মাদ্রাসা পড়–য়া ছেলে সাদিক (১৪), তার শ^াশুড়ী আনোয়ারা বিবি (৬২) ও বাড়ির কাজের লোক সামাদ আলী (৩২) কোভিক -১৯(করোনা ভাইরাসে) আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

এ ব্যাপারে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা রোকসানা হ্যাপি জানান, গত কয়েক দিন আগে নীলফামারী থেকে ৩১জন ধান কাটা শ্রমিক আসার পর ঐ বাড়ীর লোকদের মাঝে করোনার উপসর্গ দেখা দিলে ধানকাটা শ্রমিক ও বাড়ীর সদস্যসহ মোট ৩৭ জনের নমুনা সংগ্রহ করে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ৪জনের রিপোর্ট আমরা হতে পেয়েছি তার মধ্যে ৩জন পজেটিভ ও ১জন নেগেটিভ। এছাড়া বাঁকি শ্রমিকেদের রিপোর্ট এখনও পাওয়া যায়নি। সেই সাথে তাৎক্ষনিক শ্রমিকসহ বাড়ীর লোকদের হোমকোয়ারেন্ট নিশ্চিত করা হয়েছে। #

