ঈদ এখনো দেরি থাকায় অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা : স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

নিউজ ডেস্ক : বর্তমানে রাজধানীর বাইরে যেসব গার্মেন্টকর্মী রয়েছেন তারা খুলে দেওয়া গার্মেন্টসে কাজ করতে পারছেন না। তবে তাদেরকে এপ্রিল মাসের ৬০ ভাগ বেতন দেয়া হবে। এমন সিদ্ধান্তই হয়েছে আজ মঙ্গলবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এক সভায়।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এর কর্মকর্তারা। এছাড়া পুলিশ বিজিএমইএ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সভায় গার্মেন্টস খোলা বিষয় নিয়ে আলোচনা শেষে কয়েকটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

এর মধ্যে ঢাকার বাইরে যেসব শ্রমিক রয়েছেন তারা আপাতত বাড়িতেই থাকবেন। ঢাকায় যেসব শ্রমিক রয়েছেন তারা গার্মেন্টসে কাজ করার সুযোগ পাবেন। ঢাকার বাইরে রয়েছেন তারা কাজ না করলেও এপ্রিল মাসের ৬০ শতাংশ বেতন পাবেন। আগামী ঈদের ছুটি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তবে ঈদ এখনো দেরি থাকায় অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।