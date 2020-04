একসঙ্গে কাজ করার অঙ্গীকার হাসিনা-মোদির

করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় বাংলাদেশ-ভারতের একসঙ্গে কাজ করার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

বুধবার বিকালে (২৯ এপ্রিল) প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ফোন করলে তারা এ অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন।

প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব এহসানুল করিম স্বাক্ষরিত ও উপ-প্রেস সচিব আশরাফুল আলম খোকন প্রেরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, পরিস্থিতি মোকাবিলায় দুই নেতাই খাদ্য উৎপাদনের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

এদিকে বাংলাদেশের এই প্রেস বিজ্ঞপ্তির পর টুইট বার্তায় শেখ হাসিনার সঙ্গে ফোনালাপের কথা জানান ভারতের প্রধানমন্ত্রী।

ওই টুইট বার্তায় তিনি লেখেন, ‘বাংলাদেশের মানুষ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে পবিত্র রমজানের শুভেচ্ছা জানাতে তার সঙ্গে কথা বলেছি। আমরা কোভিড-১৯ পরিস্থিতি এবং তা মোকাবিলায় ভারত ও বাংলাদেশের সহায়তার উপায় নিয়ে আলোচনা করেছি। বাংলাদেশের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক সর্বোচ্চ অধিকার পাবে।’

এখন পর্যন্ত দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি করোনাভাইরাসে আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছে ভারতে। দেশটিতে এখন পর্যন্ত ৩১ হাজার ৭৩৭ জন শনাক্ত হয়েছেন। এর মধ্যে মৃত্যু হয়েছে এক হাজার আট জনের। আর বাংলাদেশে করোনা সংক্রমিত মানুষের সংখ্যা সাত হাজার ছাড়িয়েছে। আর মৃত্যু হয়েছে ১৬৩ জনের।