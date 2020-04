কচুয়ায় অসহায় ও কর্মহীন পরিবারের মাঝে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার

মো: মাসুদ রানা,কচুয়া প্রতিনিধি ঃ

বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাসে প্রভাবে কর্মহীন হয়ে পড়া চাঁদপুরের কচুয়ায় গৃহবন্দি, গরীব ও অসহায় ৪শ ৫০ পরবিারের মাঝে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের খাদ্যসামগ্রী নিয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে পৌঁছে দিচ্ছেন ইউপি চেয়ারম্যান ইমাম হোসেন সোহাগ। বুধবার সারাদিনব্যাপী ৪নং পালাখাল মডেল ইউনিয়নে ট্যাগ অফিসার সুভাষ চন্দ্রের উপস্থিতে অসহায়দের মাঝে এসব খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। এসময় ওই ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ডের প্রতিটি গ্রামে মনিটরিং সহযোগী ইদ্রিস মিয়া বকাউল ও শরীফ হোসেনের উপস্থিতে দিনমজুর,রিক্সা-সিএনজি চালক, হতদরিদ্র ও ভিক্ষুকের মাঝে ১০ কেজি চাউল ও ২ কেজি আলু বিতরণ করা হয়।

এসময় কচুয়া থানার এসআই নাজির হোসেন,ইউপি সচিব মৃনাল কান্তি পোদ্দার,ইউডিসি শাহজালাল মিয়া,ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সাধারন সম্পাদক ছিদ্দিকুর রহমান,সাংগঠনিক সম্পাদক শামীম আহমেদ ও ইউপি সদস্যবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন।

