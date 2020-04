করোনা থেকে বাঁচতে ইরানে অ্যালকোহল পানে সাত শতাধিক মানুষের মৃত্যু

করোনাভাইরাসের হাত থেকে বাঁচা যাবে এমন আশায় বিষাক্ত অ্যালকোহল পান করে ইরানে ৭ শতাধিক মানুষের মৃত্যু হয়েছে।

ইরানের জাতীয় আশুমৃত্যু পরীক্ষক কর্তৃপক্ষের প্রতিবেদনকে উদ্ধৃত করে কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আলজাজিরা এ তথ্য জানিয়েছে। গত ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে ৭ এপ্রিল পর্যন্ত এসব প্রাণহানি হয়।

ইরানের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র কিয়ানুস জাহানপুর জানিয়েছেন, ৫ হাজার ১১ জন বিষাক্ত অ্যালকোহল পান করে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। তিনি বলেন, প্রায় ৯০ জনের চোখে সমস্যা দেখা দিয়েছে।

গত ৩১ ডিসেম্বর চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহরে প্রথম করোনার উপস্থিতি ধরা পড়ে। এরপর এই ভাইরাস ২১০টি দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে।

মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশগুলোর তুলনায় ইরানে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। দেশটিতে এখন পর্যন্ত ৯১ হাজারের বেশি মানুষ করোনায় আক্রান্ত হয়েছে। অপরদিকে মারা গেছে ৫ হাজার ৮০৬ জন।

মেথানল বিষাক্ত উপাদানে তৈরি। এটি সরাসরি পান করা বা ঘ্রাণ নেওয়া যায় না। সরাসরি পান করলে তা শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্ষতি করে এবং মস্তিষ্কেরও ক্ষতি করে।