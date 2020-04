কলকাতার কোন নায়িকার পারিশ্রমিক কত?

বলিউডে অভিনেত্রীদের পারিশ্রমিক বেড়ে যাওয়া নিয়ে বহু দিন ধরেই সোচ্চার হয়েছেন অনেক অভিনেত্রীই। এ নিয়ে প্রথমে মুখ খোলেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া; যিনি বলিউউড পেরিয়ে এই মুহূর্তে মাত করছেন হলিউড। তবে নায়িকাদের পারিশ্রমকি কেন নায়কদের থেকে কম হবে, তা নিয়ে বহু দিন ধরেই বহু সমালোচনা বিতর্ক হয়েছে। তা নিয়ে আজও বেশ সরগরম বলি পাডা়র নামী অভিনেত্রীরা। এদিকে, টলিউডে পারিশ্রমিক নিয়ে নায়িকাদের কোনও রকমের অসন্তুষ্টির বক্তব্য সেভাবে জোরালো হয়নি। ওয়ান ইন্ডিয়ার সৌজন্যে একনজরে দেখে নেওয়া যাক কোন কোন টলিউড নায়িকা কীরকম পারিশ্রমিক পান।

রাইমা সেন: বাংলা চলচ্চিত্রে যে সকল অভিনেত্রী রয়েছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম দক্ষ অভিনেত্রী রাইমা সেন। স্বনামধন্যা অভিনেত্রীর পরিবারের সন্তান এই নায়িকার পারিশ্রমিক প্রতিটি সিনেমা পিছু ৭ লাখ টাকা।

পায়েল সরকার: পায়েল সরকার প্রতিটি সিনেমা পিছু ৮ লাখ টাকা পারিশ্রমিক হিসাবে নেন। টলিউডের এই মিষ্টি নায়িকা নিজেকে দিন দিন পরিণত করেছেন বাণিজ্যিক ছবি থেকে সমান্তরাল ছবিতে।

পাওলি দাম: টলিউডের আরেক নামী অভিনেত্রী তথা দক্ষ নায়িকা পাওলি দাম প্রতি ফিল্ম পিছু ১০ লাখ টাকা করে পারিশ্রমিক নেন। বাংলা চলচ্চিত্রের সমান্তরাল ছবিতে পাওলি যেভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছেন তা প্রশংসসনীয়।

ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তা: বাংলা চলচ্চিত্রে নব্বইয়ের দশক একাই মাত করে রেখেছিলেন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। এই অভিনেত্রীর জনপ্রিয়তা এখনও কিছু কম নয়। তাঁর প্রতি সিনেমার পারিশ্রমিক ১১ লাখ টাকা।

সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়: অভিনেত্রী সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রত্যেকটি ফিল্ম পিছু ১৪ লাখ টাকা করে পারিশ্রমকি নেন। এই মুহুর্তে বাণিজ্যিক বাংলা ছবিতে তাঁর জনপ্রিয়তা বেশ ভালো।

নুসরত জাহান: বাংলা চলচ্চিত্র জগতে অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেত্রী নুসরৎ জাহান। একের পর এক হিট ছবির নায়িকা নুসরৎ ছবি পিছু ১৫ লাখ টাকা করে পারিশ্রমকি নেন।

মিমি চক্রবর্তী: এই সুন্দরী অভিনেত্রীর পারিশ্রমিক ১৭ লাখ টাকা প্রতি ফিল্ম পিছু। সিরিয়ালে অভিনয় দিয়ে তাঁর কেরিয়ার শুরু হলেও , তিনি দিনে দিনে নিজের দক্ষতায় টলিউডে প্রথম সারির অভিনেত্রী হিসাবে উঠে এসেছেন।

শ্রাবন্তী: প্রতিটি ফিল্মের জন্য শ্রাবন্তী পারিশ্রমিক হিসাবে পান ১৮ লাখ টাকা। বাণিজ্যিক বাংলা ছবিতে শ্রাবন্তী বেশ নাম অর্জন করেছেন।

কোয়েল মল্লিক: বাংলা চলচ্চিত্র জগতে অন্যতম প্রখ্যাত অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিক। বলা যায় এই মুহুর্তে তাঁর জনপ্রিয়তা তুঙ্গে। প্রতি ফিল্মের জন্য কোয়েল মল্লিক ২০ লাখ টাকা পারিশ্রমিক নেন।

শুভশ্রী: অভিনেত্রী শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়ের পারিশ্রমিক ২৩ লাখ, প্রতিটি ফিল্মের জন্য। শুনতে কিছুটা অবা লাগলেও টলিউডের সবচেয়ে জনপ্রিয় অভিনেত্রী কোয়েল ও ঋতুপর্ণাকেও পারিশ্রমিকের বিচারে শুভশ্রী ছাপিয়ে গিয়েছেন বলেই সূত্রের খবর।