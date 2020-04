কী সাংঘাতিক, এ জন্য আজ করোনায় জ্বলছে গোটাবিশ্ব?

ডোনাল্ড ট্রাম্প যখন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে দোষারোপ করছেন এবং তহবিল দেয়া হবে না বলে ঘোষণা দিলেন; বিল গেটস এই সিদ্ধান্তের সমালোচনা করলেন।

এরপর বিল গেটসকে জড়িয়ে বিভিন্ন ষড়যন্ত্রমূলক গুজব ছড়াতে থাকে এবং তিনি নতুন টার্গেটে পরিণত হন। করোনার জন্য নাকি তিনিই দায়ী। সম্প্রতি নিউইয়র্ক টাইমসের এমন খবরে বিশ্বজুড়ে তোলপাড়।

টাইমসের মতে, অ্যান্টি-ভ্যাকসিন অ্যাক্টিভিস্ট সংগঠনের সদস্য এবং কিছু ডানপন্থি বিশেষজ্ঞ গেটসের দেয়া ২০১৫ সালে টেড টকের একটি ভিডিও নিয়ে কথা তুলেছেন, যেখানে তিনি ইবোলা প্রাদুর্ভাব নিয়ে আলোচনা করেছিলেন এবং একটি নতুন মহামারী সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন। তাদের দাবি, বিল গেটস কোভিড-১৯ মহামারী সম্পর্কে আগে থেকেই জানতেন বা উদ্দেশ্যমূলকভাবে এটি ঘটিয়েছেন।

তাদের ধারণাটি হলো, কোভিড-১৯ সারা বিশ্বের জনসংখ্যাকে টিকা দেয়ার জন্য গেটসের নেতৃত্বাধীন ‘গর্হিত চক্রান্তের’ একটি অংশ। বিশ্বের লাখ লাখ মানুষকে রোগ থেকে বাঁচানো ও মৃত্যুর সংখ্যা এড়ানোর জন্য টিকা কার্যকরী উপায় হতে পারে।

অথচ অ্যান্টি-ভ্যাকসিন অ্যাক্টিভিস্টদের ধারণা ভ্যাক্সিন বা টিকা’র কার্যকারিতা নেই বরং এটি মানুষের জন্যে ক্ষতিকর। বৈজ্ঞানিক ভাবে এই ধারনা ভুল প্রমাণিত হয়েছে।

তাতে খুব বেশিদিন স্থায়ী হয়নি এই ধারণা। আর বিজ্ঞানীরাও একে ষড়যন্ত্র তত্ত্বের কাতারে ফেলে দেয়।